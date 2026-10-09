Дональд Трамп удивил всех своим недорогим костюмом, в котором он появился на публике

Президент США Дональд Трамп появился на митинге в Небраске в костюме малоизвестного бренда. Стоимость наряда привлекла внимание американских журналистов, ведь костюм стоит всего несколько сотен долларов.

Журналисты обратились в Белый дом, чтобы получить комментарий по поводу костюма американского президента.

Во время митинга Дональд Трамп размахивал руками, а на одном из кадров распахнул пиджак, будто бы демонстрируя свой наряд. Так пресса заметила на его пиджаке бирку с названием бренда костюма.

Президент надел синий костюм от бренда одежды Jos. A. Bank. На официальном сайте похожий костюм сейчас продается со скидкой за $279 (около 12,5 тыс. грн). Цена без скидки — $375. В целом бренд предлагает различные модели костюмов, которые можно приобрести примерно по цене от $200 до $700.

Именно стоимость костюма привлекла внимание СМИ, ведь Дональд Трамп известен немалым состоянием. Он предпочитает дорогую обувь, костюмы и роскошный образ жизни в целом.

Отметим, что по данным Forbes, по состоянию на 9 октября 2026 года состояние Дональда Трампа составляет $6,9 млрд. В то же время в рейтинге Forbes 400 за 2026 год, по состоянию на сентябрь, его капитал оценивается в $7 млрд.

Поэтому костюм за $279 удивил журналистов, в частности издание CNN обратилось за комментарием в Белый дом, чтобы узнать о наряде президента. Журналисты также обратили внимание на то, что у бренда Jos. A. Bank есть линейка American Bespoke, которую рекламируют как произведенную в США. Однако бирки на сайте бренда отличаются от тех, что были на пиджаке Трампа.

Об этом сообщает CNN.

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