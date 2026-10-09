В Сирии создали крупный инвестиционный фонд за счет активов соратников Асада — FT

Новые власти Сирии создали суверенный инвестиционный фонд, чтобы помочь стране восстановить экономику и привлечь иностранные инвестиции. Быстро наполнить его удалось благодаря конфискации имущества и средств людей, которые обогатились благодаря близости к Башару Асаду за годы его правления.

В результате фонд стал настолько крупным и влиятельным, что в настоящее время играет ведущую роль в экономике страны.

Один из людей, сотрудничающих с фондом, заявил изданию: «Что сегодня представляет собой государство? Это министерства и фонд». Таер Лахам, исполнительный директор Сирийского делового совета, назвал фонд «самой влиятельной» с экономической точки зрения и «самой богатой организацией в Сирии на данный момент».

Об этом сообщает Financial Times.

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