В Казахстане освободили из изолятора украинку, задержанную по запросу РФ

Украинку Любовь Рожанскую, задержанную в Казахстане по запросу России, освободили из изолятора в Астане. Женщина уже покинула страну и направляется в Одессу.

По словам адвоката, Любовь Рожанскую задержали 1 октября, а уже 4 октября отпустили в связи с истечением установленного законом срока задержания.

После освобождения украинка несколько дней находилась на территории посольства Украины в Казахстане. Впоследствии она смогла вылететь из страны.

Любовь Рожанская прилетела в Астану из Стамбула, чтобы забрать своего несовершеннолетнего внука и вернуть его в Украину.

В 2021 году дочь Рожанской вместе с мальчиком переехала в Россию. Впоследствии женщина получила российское гражданство для себя и сына.

В 2025 году Верховный Суд Украины определил местом жительства ребенка Одессу. Летом 2026 года родственники со стороны нового мужа матери предложили передать мальчика бабушке.

Однако впоследствии выяснилось, что ещё в 2023 году российские правоохранители возбудили против Рожанской уголовное дело. Её обвинили в покушении на похищение ребёнка и инициировали экстрадицию в Россию.

Адвокат Юрий Прянишников считает, что задержание Любови Рожанской было заранее спланированной провокацией российской ФСБ с политическим подтекстом.

В то же время внук Рожанской числится в украинских списках детей, похищенных Россией.

В настоящее время освобожденная украинка покинула Казахстан и направляется в Одессу.

Об этом сообщает адвокат Юрий Прянишников.

Напомним, в столице Казахстана Астане задержали гражданку Украины Любовь Рожанскую, которую Россия объявила в розыск. Женщину задержали 1 октября в аэропорту во время пограничного контроля после прилета из Стамбула.

Посольство Украины в Казахстане просило казахстанскую сторону не удовлетворять запрос России об экстрадиции украинки Любови Рожанской. Женщину задержали 1 октября в аэропорту Астаны, куда она приехала, чтобы забрать внука, которого должны были передать его украинскому отцу. Сейчас Рожанская находится в следственном изоляторе, а украинские дипломаты поддерживают связь с её адвокатами.

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