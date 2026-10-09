W Turcji agencja Anadolu poinformowała, że Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) prognozuje wzrost światowej gospodarki o 2,6% w 2026 roku. W 2025 roku wskaźnik ten wyniósł 2,9%. Organizacja powiązała spowolnienie ze wzrostem cen energii spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie, która wystawia na próbę stabilność gospodarczą i finansową.

Prognoza na 2027 rok

W raporcie Trade and Development Report 2026 UNCTAD przewidziała, że w 2027 roku światowa gospodarka wzrośnie o 2,7%. Gospodarki krajów rozwijających się mają w tym roku wzrosnąć o 4%, wobec 4,7% w 2025 roku. Jednocześnie mierzą się one z nowymi barierami technologicznymi i politycznymi.

Według prognozy organizacji światowy handel towarami i usługami zwiększy się o 4%. W ubiegłym roku jego wartość osiągnęła rekordowe 35 bln dolarów, częściowo z powodu wyższych cen.

Nierównomierny wzrost

UNCTAD oczekuje wzrostu gospodarki USA o 2,1% w 2026 roku i spowolnienia do 1,8% w 2027 roku. Popyt w kraju wspierają inwestycje w sztuczną inteligencję i stabilny rynek pracy, choć utrzymująca się inflacja obniża realne płace.

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Według organizacji Europa Zachodnia pozostaje ograniczona przez słabe inwestycje, fragmentację handlu i niestabilne ceny energii. Tymczasem Korea Południowa i Japonia korzystają z popytu na półprzewodniki i elektronikę.

Luka między krajami

Pełniący obowiązki sekretarza generalnego UNCTAD Pedro Manuel Moreno oświadczył, że odporność światowej gospodarki okazała się większa, niż oczekiwano, ale skrywa pogłębiającą się lukę między krajami. Jak powiedział, poza kilkoma szybko rosnącymi gospodarkami azjatyckimi kraje rozwijające się nie doganiają już państw rozwiniętych.

Moreno zauważył, że gospodarki rozwinięte zapewniają około 70% nowych inwestycji w półprzewodniki, sztuczną inteligencję i czyste technologie. Kraje rozwijające się zajmują czołowe pozycje w dziedzinie minerałów o krytycznym znaczeniu, jednak mają trudności z tworzeniem wartości dodanej. Ostrzegł również przed niestabilnymi przepływami inwestycji portfelowych i spodziewanym trzecim z rzędu rocznym spadkiem oficjalnej pomocy rozwojowej.

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