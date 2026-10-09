В Турции агентство Anadolu сообщило, что Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) прогнозирует рост мировой экономики на 2,6% в 2026 году. В 2025 году этот показатель составлял 2,9%. В организации связали замедление с повышением цен на энергоносители, вызванным войной на Ближнем Востоке, которая испытывает экономическую и финансовую стабильность.

Прогноз на 2027 год

В докладе Trade and Development Report 2026 UNCTAD предусмотрела, что в 2027 году глобальная экономика вырастет на 2,7%. Экономики развивающихся стран в этом году должны вырасти на 4% против 4,7% в 2025 году. В то же время они сталкиваются с новыми технологическими и политическими барьерами.

Мировая торговля товарами и услугами, по прогнозу организации, увеличится на 4%. В прошлом году ее объем достиг рекордных 35 трлн долларов, в том числе из-за более высоких цен.

Неравномерный рост

UNCTAD ожидает роста экономики США на 2,1% в 2026 году и замедления до 1,8% в 2027-м. Спрос в стране поддерживают инвестиции в искусственный интеллект и стабильный рынок труда, хотя сохраняющаяся инфляция снижает реальные зарплаты.

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Западная Европа, по оценке организации, остается ограниченной слабыми инвестициями, фрагментацией торговли и нестабильными ценами на энергию. В то же время Южная Корея и Япония получают выгоду от спроса на полупроводники и электронику.

Разрыв между странами

Исполняющий обязанности генерального секретаря UNCTAD Педро Мануэль Морено заявил, что устойчивость мировой экономики оказалась выше ожиданий, однако она скрывает углубляющийся разрыв между странами. По его словам, помимо нескольких быстрорастущих азиатских экономик, развивающиеся страны больше не догоняют развитые государства.

Морено отметил, что развитые экономики обеспечивают около 70% новых инвестиций в полупроводники, искусственный интеллект и чистые технологии. Развивающиеся страны занимают ведущие позиции в сфере критически важных минералов, однако испытывают трудности с созданием добавленной стоимости. Он также предостерег относительно нестабильных потоков портфельных инвестиций и ожидаемого третьего подряд ежегодного сокращения официальной помощи в целях развития.

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