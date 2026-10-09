在土耳其，阿纳多卢通讯社报道，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）预测，2026年全球经济将增长2.6%。2025年该指标为2.9%。该组织将增长放缓与中东战争导致的能源价格上涨联系起来，后者正在考验经济和金融稳定。

2027年预测

UNCTAD在《2026年贸易和发展报告》中预测，2027年全球经济将增长2.7%。发展中国家经济体今年预计增长4%，而2025年为4.7%。与此同时，它们面临新的技术和政治壁垒。

该组织预测，全球货物和服务贸易将增长4%。去年，其规模达到创纪录的35万亿美元，部分原因是价格上涨。

增长不均衡

UNCTAD预计，美国经济将在2026年增长2.1%，并在2027年放缓至1.8%。对人工智能的投资和稳定的劳动力市场支撑了美国需求，尽管持续的通胀正在降低实际工资。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该组织评估称，西欧仍受到投资疲弱、贸易碎片化和能源价格不稳定的制约。与此同时，韩国和日本受益于对半导体和电子产品的需求。

国家间差距

UNCTAD代理秘书长佩德罗·曼努埃尔·莫雷诺表示，全球经济的韧性强于预期，但这掩盖了国家间不断扩大的差距。他说，除少数快速增长的亚洲经济体外，发展中国家不再追赶发达国家。

莫雷诺指出，发达经济体占半导体、人工智能和清洁技术新增投资的约70%。发展中国家在关键矿产领域处于领先地位，但在创造附加值方面面临困难。他还警告说，证券投资流动不稳定，官方发展援助预计将连续第三年下降。

关注我们在