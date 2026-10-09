W Izraelu szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Ejal Zamir, według izraelskiej stacji telewizyjnej N12, ostrzegł, że wznowienie działań wojennych z Iranem w ciągu najbliższych trzech tygodni może doprowadzić do przełożenia wyborów zaplanowanych na 27 października. Poinformował o tym „Jerusalem Post”.

Według N12 Zamir został poinformowany o amerykańskich przygotowaniach wojskowych do możliwego wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi. Rozmówcy stacji uważają, że ataki USA na dużą skalę mogą sprowokować irańskie ataki rakietowe na Izrael.

Decyzji USA należy oczekiwać w najbliższych dniach

Amerykańscy urzędnicy powiedzieli N12, że prezydent USA Donald Trump rozważa możliwość wznowienia działań wojennych przed wyborami w USA i Izraelu, które mają się odbyć w przyszłym miesiącu. Ostateczna decyzja w sprawie terminu potencjalnego ataku na Iran, jak przekazali, ma zostać podjęta w ciągu siedmiu do dziesięciu dni.

Jednocześnie Trump oświadczył na Truth Social, że USA nie zaatakują Iranu przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu USA zaplanowanymi na 3 listopada. Stwierdził również, że Iran nie będzie posiadał broni jądrowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pentagon przygotowuje warianty krótkiej kampanii

Według „The New York Times” trzy amerykańskie lotniskowce wkrótce przybędą na Bliski Wschód. Gazeta podała również, że Pentagon opracował plan trzydniowej kampanii wojskowej przeciwko Iranowi.

Wśród możliwych celów ataków amerykańskie wojsko rozważa irański arsenał dronów i rakiet, infrastrukturę energetyczną oraz obiekty wojskowe. N12 zaznacza, że w przypadku wznowienia operacji na dużą skalę USA oczekują koordynacji z Siłami Obronnymi Izraela.

Ostatnie znaczące amerykańskie uderzenia na Iran miały miejsce we wrześniu. Od tego czasu, według brytyjskiego Centrum Operacji Handlu Morskiego, Iran zaatakował co najmniej 13 statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. Ostatni taki przypadek, według tych danych, miał miejsce 6 października, gdy tankowiec naftowy został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem.

Czytaj nas na