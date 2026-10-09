据以色列电视台N12报道，在以色列，以色列国防军总参谋长埃亚尔·扎米尔警告称，未来三周内恢复与伊朗的敌对行动可能导致原定于10月27日举行的选举推迟。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

据N12消息，扎米尔获悉了美国为可能恢复针对伊朗的敌对行动所作的军事准备。该电视台的消息人士认为，美国的大规模袭击可能引发伊朗对以色列的导弹打击。

预计美国将在未来几天作出决定

美国官员告诉N12，美国总统唐纳德·特朗普正在考虑在美国和以色列下个月举行选举之前恢复敌对行动的可能性。他们表示，关于潜在袭击伊朗时间的最终决定将在七至十天内作出。

与此同时，特朗普在Truth Social上表示，美国不会在定于11月3日举行的美国国会中期选举前袭击伊朗。他还表示，伊朗不会拥有核武器。

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五角大楼准备短期军事行动方案

据《纽约时报》报道，三艘美国航空母舰将很快抵达中东。该报还报道称，五角大楼已制定一项针对伊朗的为期三天的军事行动计划。

美国军方正在考虑的潜在打击目标包括伊朗的无人机和导弹武库、能源基础设施以及军事设施。N12指出，如果大规模行动恢复，美国预计将与以色列国防军协调。

美国上一次对伊朗实施重大打击是在9月。此后，据英国海上贸易行动中心称，伊朗至少袭击了13艘通过霍尔木兹海峡的船只。根据这些数据，最近一次此类事件发生在10月6日，当时一艘油轮被不明炮弹击中。

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