德国总理弗里德里希·默茨对德国前政府首脑格哈德·施罗德访问俄罗斯联邦总统、侵略国领导人弗拉基米尔·普京一事表示强烈愤慨。据《塞浦路斯邮报》报道，并援引德国政府发言人的话称，施罗德前往普京家中为其庆祝生日。

普京于周四迎来74岁生日。该发言人表示，默茨认为施罗德参加这样的庆祝活动是不道德的，因为正是普京对针对乌克兰的战争负有责任，这场战争造成平民遭受苦难、死亡和受伤，也导致家庭离散。

来自社会民主党的批评

施罗德的访问也受到德国社会民主党的批评，他是该党成员。该党联合主席、德国财政部长拉尔斯·克林拜尔表示，鉴于乌克兰民众遭受的苦难，这次访问完全不可接受。

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施罗德于1998年至2005年领导德国政府。他和妻子金·素妍·施罗德有时负责其对外沟通事务，两人未立即回应路透社的置评请求。

在俄罗斯公司的职位

卸任后，施罗德担任北溪天然气管道项目股东委员会主席。该项目在俄罗斯天然气工业股份公司领导下实施，施罗德在担任总理期间曾支持该项目。此后，他在俄罗斯石油公司担任管理职务。

今年早些时候，普京称施罗德是就欧洲新安全安排进行谈判的一位受欢迎的调解人。欧盟和默茨政府立即拒绝了这一想法。上周，施罗德加入俄罗斯零售商Hyperglobus的监事会；该公司源自德国Globus Holding，并在俄罗斯经营超过20家超市。

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