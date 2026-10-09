Канцлер Мерц засудив візит Шредера на день народження Путіна — Cyprus Mail

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив глибоке обурення через візит колишнього глави німецького уряду Герхарда Шредера до Володимира Путіна, президента Російської Федерації — держави-агресора. Шредер відвідав дім Путіна, щоб привітати його з днем народження, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на речника уряду Німеччини.

Путіну виповнилося 74 роки у четвер. За словами речника, Мерц вважає участь Шредера в такому святкуванні аморальною, оскільки саме Путін несе відповідальність за війну проти України, яка спричинила страждання, загибель і поранення цивільних, а також розділення сімей.

Критика від соціал-демократів

Візит Шредера також розкритикували в Соціал-демократичній партії Німеччини, до якої він належить. Співголова партії та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль назвав візит абсолютно неприйнятним з огляду на страждання населення України.

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Шредер очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках. Він і його дружина Со-Йон Шредер-Кім, яка іноді займається його комунікаціями, не надали негайного коментаря на запит Reuters.

Посади в російських компаніях

Після відставки Шредер очолив комітет акціонерів проєкту газопроводу Nord Stream, який реалізовувався під керівництвом «Газпрому» і який він підтримував на посаді канцлера. Згодом він обіймав керівні посади в російській нафтовій компанії «Роснєфть».

Раніше цього року Путін назвав Шредера бажаним посередником для переговорів про нові безпекові домовленості в Європі. Європейський Союз та уряд Мерца одразу відкинули цю ідею. Минулого тижня Шредер увійшов до наглядової ради російського ритейлера Hyperglobus, що походить від німецької Globus Holding і керує понад 20 супермаркетами в Росії.

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