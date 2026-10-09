Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил глубокое возмущение визитом бывшего главы немецкого правительства Герхарда Шрёдера к Владимиру Путину, президенту Российской Федерации — государства-агрессора. Шрёдер посетил дом Путина, чтобы поздравить его с днём рождения, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на представителя правительства Германии.

В четверг Путину исполнилось 74 года. По словам представителя, Мерц считает участие Шрёдера в таком праздновании аморальным, поскольку именно Путин несёт ответственность за войну против Украины, которая привела к страданиям, гибели и ранениям гражданских лиц, а также к разделению семей.

Критика со стороны социал-демократов

Визит Шрёдера также раскритиковали в Социал-демократической партии Германии, к которой он принадлежит. Сопредседатель партии и министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал визит совершенно неприемлемым с учётом страданий населения Украины.

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Шрёдер возглавлял правительство Германии в 1998–2005 годах. Он и его жена Со-Ён Шрёдер-Ким, которая иногда занимается его коммуникациями, не предоставили немедленного комментария по запросу Reuters.

Должности в российских компаниях

После отставки Шрёдер возглавил комитет акционеров проекта газопровода Nord Stream, который реализовывался под руководством «Газпрома» и который он поддерживал, занимая пост канцлера. Позднее он занимал руководящие должности в российской нефтяной компании «Роснефть».

Ранее в этом году Путин назвал Шрёдера желательным посредником для переговоров о новых договорённостях в сфере безопасности в Европе. Европейский Союз и правительство Мерца сразу отвергли эту идею. На прошлой неделе Шрёдер вошёл в наблюдательный совет российского ретейлера Hyperglobus, происходящего от немецкой Globus Holding и управляющего более чем 20 супермаркетами в России.

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