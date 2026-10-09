Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wyraził głębokie oburzenie wizytą byłego szefa niemieckiego rządu Gerharda Schrödera u Władimira Putina, prezydenta Federacji Rosyjskiej — państwa agresora. Schröder odwiedził dom Putina, aby złożyć mu życzenia urodzinowe, jak informuje Cyprus Mail, powołując się na rzecznika niemieckiego rządu.

Putin skończył 74 lata w czwartek. Według rzecznika Merz uważa udział Schrödera w takim świętowaniu za niemoralny, ponieważ to Putin ponosi odpowiedzialność za wojnę przeciwko Ukrainie, która spowodowała cierpienie, śmierć i obrażenia cywilów, a także rozdzielenie rodzin.

Krytyka ze strony socjaldemokratów

Wizyta Schrödera została również skrytykowana w Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, do której należy. Współprzewodniczący partii i niemiecki minister finansów Lars Klingbeil nazwał wizytę całkowicie niedopuszczalną w obliczu cierpienia ludności Ukrainy.

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Schröder stał na czele niemieckiego rządu w latach 1998–2005. On i jego żona So-Yeon Schröder-Kim, która czasami zajmuje się jego komunikacją, nie udzielili natychmiastowego komentarza na prośbę Reutersa.

Stanowiska w rosyjskich spółkach

Po odejściu ze stanowiska Schröder stanął na czele komitetu akcjonariuszy projektu gazociągu Nord Stream, realizowanego pod kierownictwem Gazpromu i wspieranego przez niego podczas sprawowania urzędu kanclerza. Później zajmował stanowiska kierownicze w rosyjskiej spółce naftowej Rosnieft.

Wcześniej w tym roku Putin nazwał Schrödera pożądanym mediatorem w negocjacjach dotyczących nowych ustaleń bezpieczeństwa w Europie. Unia Europejska i rząd Merza natychmiast odrzuciły ten pomysł. W ubiegłym tygodniu Schröder dołączył do rady nadzorczej rosyjskiego detalisty Hyperglobus, wywodzącego się z niemieckiego Globus Holding i prowadzącego ponad 20 supermarketów w Rosji.

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