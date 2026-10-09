В Израиле начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, по данным израильского телеканала N12, предупредил, что возобновление боевых действий с Ираном в течение ближайших трех недель может привести к переносу выборов, запланированных на 27 октября. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По информации N12, Замира проинформировали об американских военных приготовлениях к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Собеседники телеканала считают, что масштабные атаки США могут спровоцировать ракетные удары Ирана по Израилю.

Решение США ожидают в ближайшие дни

Американские чиновники сообщили N12, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления боевых действий до выборов в США и Израиле, которые должны состояться в следующем месяце. Окончательное решение о времени потенциальной атаки на Иран, по их словам, должно быть принято в течение семи-десяти дней.

В то же время Трамп заявил в Truth Social, что США не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября. Он также заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия.

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Пентагон готовит варианты короткой кампании

По данным The New York Times, на Ближний Восток вскоре прибудут три американских авианосца. Издание также сообщило, что Пентагон разработал план трехдневной военной кампании против Ирана.

Среди возможных целей для ударов американские военные рассматривают иранский арсенал беспилотников и ракет, энергетическую инфраструктуру и военные объекты. N12 отмечает, что в случае возобновления масштабных операций США ожидают координации с Армией обороны Израиля.

Последние значительные американские удары по Ирану произошли в сентябре. С тех пор, по данным Центра морских торговых операций Великобритании, Иран атаковал по меньшей мере 13 судов, проходивших через Ормузский пролив. Последний такой случай, согласно этим данным, произошел 6 октября, когда нефтяной танкер был поражен неизвестным снарядом.

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