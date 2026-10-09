被垃圾桶堆成的路障堵住的校门、手持自制标语牌的青少年人群，以及催泪瓦斯散发的刺鼻白烟——这就是今年秋天从巴黎到马赛的法国高中校园里的景象。 9月，这场始于巴黎郊外某小镇、旨在声援教师的局部声援活动，在短短几周内迅速演变为席卷全国的抗议浪潮，将数十万人推向了街头。

法国高中生们直言不讳地表示，他们已经厌倦了成为这场长期危机的“人质”。 学校里教师严重短缺，教室因人满为患而挤得水泄不通，教学场所多年来因缺乏最基本的维修而日渐破败。除了生活上的混乱，他们还对未来感到焦虑： 通过Parcoursup系统进行的大学数字化选拔，将接受高等教育变成了一场令人困惑的“彩票”，来自贫困地区的毕业生甚至在毕业考试前就已感到自己被边缘化。

当警察特种部队开进学校大门，医院传来未成年人受伤的骇人消息时，抗议活动迅速失去了和平的基调。 与执法部门的冲突成为新一轮社会浪潮的催化剂，将大学生、教师工会以及该国反对派政客都卷入了这场冲突。

UA.News将解析：为何学校教师短缺会引发全国性抗议；入学算法和班级超员如何加剧不平等的鸿沟； 教育现代化需要多少资金，以及在总统大选前夕，塞巴斯蒂安·勒科尔努政府是否面临大规模危机的威胁。

从空缺的教席到寻找课桌：校园生活如何耗尽了学生的耐心

这颗点燃全国抗议之火的火星，于9月21日在巴黎郊区克雷泰伊的圣埃克苏佩里中学迸发。 教师们发起罢工，抗议人员严重短缺；而学生们则决定封锁校门，而非照常上课。

正如教育平台Planète Grandes Écoles事后分析的那样，学生们很快意识到，他们面临的问题并非个例：数学、法语或外语教师的职位长期空缺，已成为全国各高中普遍存在的情况。 短短一周内，声援行动便蔓延至首都及南部地区的数十所学校。

对学生而言，教师缺席不仅仅意味着课表上多出一个可以在咖啡馆消磨的空闲课时。 法国的学校课程极其严苛且内容密集，而高中毕业考试也不会因特定学校的不可抗力因素而进行调整。

当课程连续数月被系统性取消时，青少年们只能被迫要么聘请昂贵的家教，要么尝试靠自己攻克课程中的难点。 那些无力承担私教费用的家庭则陷入困境，眼睁睁看着孩子获得合格毕业证书的机会日渐渺茫。

长期存在的班级超员问题更使这种状况难以忍受。按照标准，每班应有25至30名学生，但教师们却不得不面对近四十名青少年的班级。

据路透社报道，马赛某高中教师迪安娜·迪·舒洛在一次大规模示威活动中，动情地描述了她所在班级（共有37名学生）的日常状况。 据她介绍，课程往往从一场“寻宝游戏”开始——在邻近的教室里寻找额外的椅子和课桌；而在如此拥挤的环境中，教师在体力上根本无法关注每个孩子，也无法及时帮助那些跟不上进度的学生。

除了师资短缺的问题，学校基础设施的物理性恶化更是雪上加霜。 抗议者们纷纷在社交媒体上发布自己教室的照片：开裂的墙壁、剥落的灰泥、因屋顶漏水而积在地板上的水洼，以及破损的卫生间。

温度调节问题尤为突出，因为九月持续不断的热浪将老旧中学的混凝土建筑变成了名副其实的蒸笼，室内温度高达35度。 学生们理所当然地质问当局：在通风系统失灵、连饮用水都无法获取的教室里，如何能专心钻研数学公式和哲学文本？

根据法国法律，高中校舍的维护、设备配备及大修由地区预算承担，而中央政府则负责教育课程设置和教师工资发放。 这种官僚式的职权划分多年来导致巴黎与地方政府之间相互推诿责任。

结果，表面修缮工作被一拖就是几十年，直到数十所高中的技术状况达到临界点，才促使未成年人采取直接行动。

为何“Parcoursup”平台会引发恐慌与愤怒

引发骚乱的第二个根本诱因是全国高等教育入学系统“Parcoursup”。 这一旨在实现考生申请流程自动化的数字平台，已连续多年成为法国家庭焦虑的主要来源。

青少年将其称为“黑匣子”，因为复杂的计算机算法在分配入学名额和筛选候选人时所依据的标准，始终完全不透明，且脱离了人们真实的追求。

高中生们提出的主要指控是：该系统人为地加深了社会鸿沟。当成千上万的考生争夺大学和预科班（CPGE）的热门专业时，分数上最微小的差异都可能成为决定性因素。

一所拥有全职教师团队和翻新实验室的巴黎精英高中毕业生，先验上就与来自郊区或省内普通学校的学生处于不同的竞争层级， 在那里，由于缺乏教师，物理或哲学课程可能已停课半年之久。

正因如此，示威者的诉求迅速从“修好暖气、找来老师”的请求，演变为要求全面改革入学制度的政治最后通牒。 学生们坚持要求扩大公立大学热门院系的招生名额，保障学生获得所选专业的权利，并对Parcoursup的录取标准进行公开审查。

抗议活动如何蔓延至数百所学校并引发民众上街示威

如果说9月底仅是巴黎大区（Île-de-France）零星发生几起封堵学校入口的事件，那么到了10月初，这场运动便呈现出雪崩般的势头。 高中生们采用了法国久经考验的抗议策略——“blocus”。

清晨，学校正门前便堆起了由垃圾桶、围栏、木托盘和金属长椅构成的路障，使教师和试图进入教室上课的学生无法进入。 建筑物外墙上悬挂着横幅：“教育岌岌可危”、“我们要学习，而不是勉强生存”以及“没有资金的学校——就没有国家的未来”。

事态以惊人的速度发展。 截至9月29日，因静坐示威和封锁行动导致教学中断的学校已达数百所，里尔、南特、马赛、里昂和巴黎的街头都涌现出教师与学生的身影。 各大高校的学生也开始积极加入高中生的行列，他们封锁了索邦大学多个院系及地区校区的入口，以此表达对年轻一代的声援。

10月6日的全国性示威游行成为第一阶段动员的高潮。 此次街头抗议的规模之大，在近年来青少年抗议活动中实属空前：据法国内政部官方数据，全国范围内示威队伍共计约26.6万人。 与此同时，工会协调员和独立青年组织估计示威者人数超过45万，并指出有大量家长和教师参与其中。

这次游行彻底粉碎了政府官员的幻想——他们曾以为这只是边缘青少年群体在找借口逃考。 走上街头的是在持续改革和财政优化时期出生的一代人，他们切身感受到了公共服务退化的全部重担。 年轻人展现出了极高的自我组织能力：他们通过即时通讯软件的私密聊天群协调行动，组建了声援被封锁高中校的流动支援小组，并提出了协调一致的一揽子诉求。

高中上空的烟雾、橡胶子弹与危险的政治对决

大规模抗议活动不可避免地引发了执法部门的强硬回应。由于封锁教育机构违反法国法律，各省警察局收到了强制解除封锁的明确指令。

高中附近的校园广场变成了战场：执法人员使用催泪瓦斯、闪光震撼弹和特制水炮来清理通道。 作为回应，立场激进的青少年团体投掷石块、鞭炮和烟雾弹，并在学校窗前点燃垃圾桶。

随着首批未成年人严重受伤的报道传出，局势已到了不可逆转的地步。人权组织，特别是国际特赦组织法国分部，紧急发表声明，谴责警方对青少年施加过度暴力是不可接受的。

一些具体的悲剧案例令社会震惊：在兰斯市，一名15岁的高中活动家因贝阿尔高中附近一枚催泪瓦斯手榴弹爆炸而失去了一只手； 而在图尔，一名学生因被执法人员近距离射出的橡胶子弹击中，导致眼睛遭受不可逆的损伤。

这些血腥事件在高层引发震动，使这场教育抗议彻底政治化。距离2027年总统大选所剩时间无几，因此关键政治人物立即争相利用这些悲剧来捞取政治资本。

“不屈的法国”（LFI）党左翼反对派领袖让-吕克·梅朗雄宣布高中生是人民斗争的先锋，呼吁扩大罢工规模，并指责现政权正在对本国青年发动战争。

在对立阵营方面，玛丽娜·勒庞及其“国民联盟”党也发表了声明。 极右翼势力则将焦点完全集中在安全问题上，将示威活动称为“有组织的左翼野蛮行径”，并要求警方对任何扰乱公共秩序的企图采取更加毫不妥协的镇压措施。

内阁陷入了双重夹击：左翼指责政府存在警察暴力行为并摧毁福利国家，而右翼则指责政府面对街头骚乱束手无策。

540亿悬而未决：虚拟民调能否遏制反对紧缩政策的抗议浪潮

总理塞巴斯蒂安·勒科尔努深知其中的危险：历史上，法国高中生的任何抗议活动都可能演变为全国性的大规模动荡，足以推翻政府。 为缓解紧张局势，国家教育部紧急宣布启动一项史无前例的对话计划。

从10月7日起，各高中每天安排半天时间就校园问题进行自由讨论；同时，政府门户网站在Agora平台上启动了一项面向全国青年的调查，该调查将持续至10月23日。

与此同时，10月8日，政府首脑召集了与各地区负责人的紧急会议，试图就学校维修投资问题达成共识。 当局重申，每年向地区教育机构提供超过7亿欧元的补贴，总理甚至宣布启动五项优先建设项目。

然而，各部门负责人直言不讳地表示：要使学校适应高温并彻底翻新4500万平方米的校舍面积，目前的资金额度显然远远不够。

主要问题在于，部长们慷慨的承诺与法国的实际经济状况形成了尖锐的矛盾。 就在抗议活动爆发前几天，塞巴斯蒂安·勒科尔努刚刚公布了新的国家预算草案，其中计划大幅削减540亿欧元的政府支出，以将财政赤字降至符合欧盟要求的水准。

大多数民用部门的预算已被冻结，税收收入正在下降，而国际评级机构则要求巴黎保持财政纪律。

在这种情况下，增设数万个教师岗位、大幅提高教师薪资并拨出数十亿资金用于校舍翻新——这一任务几乎在财政上难以实现。 年轻人非常清楚官员们华丽的宣言与实际预算之间的巨大鸿沟。如果根据Agora平台上的调查结果，政府仅对Parcoursup提出表面性的修正并成立又一组工作组，那么目前的平静将只是暂时的。

法国青少年已经证明他们懂得如何搭建路障——除非在自己的日记本和课表中看到具体的变化，否则他们不太可能离开街头。

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