37 uczniów w klasie i niedobór nauczycieli: dlaczego francuska młodzież zbuntowała się przeciwko systemowi edukacji

Bramy zablokowane barykadami ze śmietników, tłumy nastolatków z własnoręcznie wykonanymi plakatami oraz gryzący biały dym z gazu łzawiącego — tak tej jesieni wyglądają podwórka francuskich liceów od Paryża po Marsylię. To, co we wrześniu zaczęło się jako lokalna akcja solidarności z nauczycielami w jednej z miejscowości pod Paryżem, w ciągu zaledwie kilku tygodni przerodziło się w ogólnokrajowy bunt, który wyciągnął na ulice setki tysięcy ludzi.

Francuscy licealiści otwarcie mówią, że mają dość bycia zakładnikami chronicznego kryzysu. W szkołach po prostu brakuje nauczycieli, sale lekcyjne pękają w szwach z powodu przepełnienia, a budynki szkolne od lat niszczeją bez podstawowych remontów. Do codziennego chaosu dochodzi niepokój o przyszłość: cyfrowa selekcja na studia poprzez system Parcoursup przekształciła zdobycie wyższego wykształcenia w zagmatwaną loterię, w której absolwenci z uboższych dzielnic czują się outsiderami jeszcze przed egzaminami maturalnymi.

Protest gwałtownie stracił pokojowy charakter, gdy przed bramami szkół pojawiły się oddziały policyjnych sił specjalnych, a ze szpitali napływały przerażające wiadomości o okaleczonych nieletnich. Starcia z siłami porządkowymi stały się katalizatorem nowej fali społecznej, która wciągnęła w konflikt studentów uniwersytetów, związki zawodowe nauczycieli oraz polityków opozycyjnych w kraju.

UA.News wyjaśnia, dlaczego niedobór kadry nauczycielskiej w szkołach wywołał ogólnokrajowy protest, w jaki sposób algorytmy rekrutacyjne i przepełnione klasy pogłębiają przepaść nierówności, ile środków potrzeba na modernizację edukacji oraz czy rządowi Sebastiana Lecornu grozi poważny kryzys w przededniu wyborów prezydenckich.

Od pustych katedr po poszukiwanie krzeseł: jak codzienność w szkole podkopała cierpliwość uczniów

Iskra, z której rozgorzał ogólnokrajowy ogień, zapaliła się 21 września w liceum Saint-Exupéry w Creteil, na przedmieściach Paryża. Nauczyciele ogłosili strajk, protestując przeciwko katastrofalnemu brakowi personelu, a uczniowie zamiast zwykłych lekcji postanowili zablokować wejście do budynku.

Jak później zauważyła platforma edukacyjna Planète Grandes Écoles, uczniowie szybko zorientowali się, że ich problemy nie są odosobnione: wolne stanowiska nauczycieli matematyki, języka francuskiego czy języków obcych stały się normą w liceach w całym kraju. Już po tygodniu akcje solidarnościowe objęły dziesiątki placówek edukacyjnych w stolicy i regionach południowych.

Dla uczniów brak nauczyciela to nie tylko wolna godzina w planie zajęć, którą można spędzić w kawiarni. Francuski program nauczania jest niezwykle rygorystyczny i nasycony, a egzaminów maturalnych nikt nie dostosowuje do sytuacji siły wyższej w konkretnej szkole.

Kiedy zajęcia są systematycznie odwoływane przez kilka miesięcy z rzędu, nastolatki są zmuszone albo zatrudniać drogich korepetytorów, albo próbować samodzielnie uporać się ze skomplikowanymi rozdziałami programu nauczania. Rodziny, które nie mają środków na opłacenie prywatnych lekcji, znajdują się w pułapce, obserwując, jak szanse ich dzieci na uzyskanie godnego świadectwa maturalnego topnieją z dnia na dzień.

Sytuację czyni nie do zniesienia również chroniczne przepełnienie klas. Zamiast przewidzianych w standardach 25–30 uczniów nauczyciele muszą pracować z grupami liczącymi prawie czterdzieścioro nastolatków.

Jak podała agencja Reuters, nauczycielka jednego z liceów w Marsylii, Diana Di Shullo, podczas masowej manifestacji z emocjami opisała codzienną rutynę w swojej klasie, liczącej 37 uczniów. Jak twierdzi, lekcje często zaczynają się od „poszukiwań” – szukania w sąsiednich salach dodatkowych krzeseł i ławek, a w takim tłoku nauczyciel fizycznie nie jest w stanie poświęcić uwagi każdemu uczniowi ani na czas nadrobić zaległości tym, którzy pozostają w tyle.

Do problemów kadrowych dochodzi fizyczna degradacja infrastruktury szkolnej. Uczestnicy protestów masowo publikują w mediach społecznościowych zdjęcia swoich sal lekcyjnych: popękane ściany, odpadający tynk, kałuże na podłodze spowodowane dziurawymi dachami oraz zniszczone łazienki.

Szczególnie dotkliwy stał się problem regulacji temperatury, ponieważ przedłużające się wrześniowe fale upałów zamieniły betonowe pudła starych liceów w prawdziwe łaźnie, gdzie temperatura powietrza sięga 35 stopni. Uczniowie słusznie pytają władze, jak można skupić się na wzorach i tekstach filozoficznych w pomieszczeniach, w których nie działa wentylacja i nie ma dostępu do wody pitnej.

Zgodnie z francuskim prawem utrzymanie, wyposażenie i remonty kapitalne liceów leżą w gestii budżetów regionalnych, podczas gdy rząd centralny odpowiada za programy edukacyjne i wypłatę wynagrodzeń nauczycielom. Ten biurokratyczny podział kompetencji przez lata powodował przerzucanie odpowiedzialności między Paryżem a władzami lokalnymi.

W rezultacie kosmetyczne remonty były odkładane na dziesięciolecia, aż stan techniczny dziesiątek liceów osiągnął punkt krytyczny, co skłoniło nieletnich do podjęcia bezpośrednich działań.

Dlaczego platforma Parcoursup wywołuje panikę i gniew

Drugim fundamentalnym czynnikiem wywołującym bunt stał się krajowy system rekrutacji na studia wyższe Parcoursup. Ta platforma cyfrowa, wprowadzona w celu zautomatyzowania składania wniosków przez kandydatów, już od wielu lat pozostaje głównym źródłem niepokoju dla francuskich rodzin.

Nastolatki nazywają ją „czarną skrzynką”, ponieważ kryteria, według których skomplikowany algorytm komputerowy przydziela miejsca na studiach i odrzuca kandydatów, pozostają całkowicie nieprzejrzyste i oderwane od rzeczywistych ludzkich aspiracji.

Głównym zarzutem wysuwanym przez licealistów jest sztuczne pogłębianie przepaści społecznej. Kiedy tysiące kandydatów walczą o prestiżowe kierunki studiów na uniwersytetach i w klasach przygotowawczych (CPGE), najmniejsza różnica w punktacji staje się decydująca.

Absolwent elitarnego paryskiego liceum z pełną kadrą nauczycielską i odnowionymi laboratoriami a priori znajduje się w innej kategorii niż uczeń ze zwykłej szkoły na przedmieściach lub na prowincji, gdzie lekcje fizyki lub filozofii nie odbywały się przez pół roku z powodu braku nauczyciela.

Z tego powodu postulaty protestujących szybko ewoluowały od próśb o „naprawienie grzejników i znalezienie nauczyciela” do politycznych ultimatum dotyczących gruntownej reformy systemu rekrutacji. Uczniowie domagają się zwiększenia liczby miejsc na popularnych kierunkach studiów na uniwersytetach państwowych, zagwarantowanego prawa do zdobycia wybranego zawodu oraz publicznej weryfikacji kryteriów systemu Parcoursup.

Jak protest ogarnął setki placówek i wywiódł ludzi na ulice

O ile pod koniec września mowa była jedynie o pojedynczych przypadkach blokowania wejść do szkół w regionie stołecznym Île-de-France, o tyle w pierwszych dniach października ruch ten przybrał charakter lawinowy. Licealiści przeszli do sprawdzonej francuskiej taktyki – „blocus”.

Od rana przed głównymi bramami powstawały barykady z pojemników na śmieci, ogrodzeń, drewnianych palet i metalowych ławek, uniemożliwiające wejście nauczycielom oraz uczniom próbującym dostać się na zajęcia. Na fasadach budynków wywieszano transparenty: „Edukacja w niebezpieczeństwie”, „Chcemy się uczyć, a nie walczyć o przetrwanie” oraz „Szkoły bez pieniędzy – państwo bez przyszłości”.

Wydarzenia toczyły się w niesamowitym tempie. Już do 29 września zakłócenia w pracy spowodowane pikietami i blokadami dotknęły setki placówek edukacyjnych, a na ulice Lille, Nantes, Marsylii, Lyonu i Paryża wyszli nauczyciele wraz ze swoimi uczniami. Do uczniów szkół średnich zaczęli aktywnie dołączać studenci dużych uniwersytetów, którzy zablokowali wejścia do szeregu wydziałów Sorbony i kampusów regionalnych, wyrażając solidarność z młodszym pokoleniem.

Punktem kulminacyjnym pierwszego etapu mobilizacji była ogólnokrajowa demonstracja 6 października. Skala ulicznego oburzenia okazała się bezprecedensowa jak na protesty młodzieżowe ostatnich lat: według oficjalnych danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kolumny demonstrantów zgromadziły około 266 tysięcy osób w całym kraju. Jednocześnie koordynatorzy związków zawodowych i niezależne stowarzyszenia młodzieżowe oszacowali liczbę uczestników demonstracji na ponad 450 tysięcy, wskazując na masowe zaangażowanie rodziców i nauczycieli.

Marsz ten ostatecznie rozwiał złudzenia przedstawicieli rządu, że chodzi o marginalne grupy nastolatków, które po prostu szukają pretekstu, by opuścić sprawdziany. Na ulice wyszło pokolenie, które urodziło się w czasach ciągłych reform i optymalizacji finansowej, odczuwając na własnej skórze cały ciężar degradacji usług publicznych. Młodzież wykazała się wysokim poziomem samoorganizacji, koordynując swoje działania za pośrednictwem zamkniętych czatów w komunikatorach, tworząc mobilne grupy wsparcia dla zablokowanych liceów oraz przedstawiając skoordynowane pakiety postulatów.

Dym nad liceami, gumowe kule i niebezpieczny pojedynek polityczny

Masowy charakter akcji nieuchronnie sprowokował ostrą reakcję sił porządkowych. Ponieważ blokowanie placówek edukacyjnych jest sprzeczne z francuskim prawem, prefektury policji otrzymały jasne wytyczne dotyczące przymusowego odblokowania obiektów.

Dziedzińce przy liceach zamieniły się w strefy walk: funkcjonariusze stosowali gaz łzawiący, granaty błyskowo-hukowe oraz specjalne armatki wodne, aby oczyścić przejścia. W odpowiedzi radykalnie nastawione grupy nastolatków rzucały kamieniami, petardami i granatami dymnymi, podpalając kosze na śmieci przed oknami szkół.

Sytuacja przekroczyła punkt bez powrotu po pierwszych doniesieniach o poważnych obrażeniach nieletnich. Organizacje praw człowieka, w szczególności francuski oddział Amnesty International, natychmiast wydały oświadczenie, w którym potępiły niedopuszczalną nadmierną brutalność policji wobec nastolatków.

Społeczeństwo wstrząsnęły konkretne przypadki tragedii: w mieście Lens 15-letni licealny aktywista stracił dłoń w wyniku wybuchu granatu z gazem łzawiącym w pobliżu liceum Beal, a w Tours uczeń doznał nieodwracalnego uszkodzenia oka w wyniku trafienia gumową kulą wystrzeloną przez funkcjonariuszy z bliskiej odległości.

Te krwawe incydenty wywołały burzę w najwyższych kręgach władzy, ostatecznie upolityczniając bunt uczniów. Do wyborów prezydenckich w 2027 roku pozostało niewiele czasu, dlatego kluczowi gracze polityczni natychmiast rzucili się, by zdobyć punkty na tle tych tragedii.

Lider lewicowej opozycji z partii „Niepokonana Francja” (LFI) Jean-Luc Mélenchon ogłosił licealistów awangardą walki ludowej i wezwał do rozszerzenia strajków, oskarżając reżim o prowadzenie wojny przeciwko własnej młodzieży.

Z przeciwnej strony zabrała głos Marine Le Pen i jej partia „Zjednoczenie Narodowe”. Skrajna prawica skupiła się wyłącznie na kwestii bezpieczeństwa, nazywając demonstracje „zorganizowanym lewicowym barbarzyństwem” i domagając się od policji jeszcze bardziej bezkompromisowego stłumienia wszelkich prób zakłócenia porządku publicznego.

Rząd znalazł się pod podwójnym ostrzałem: lewica zarzuca mu policyjną brutalność i niszczenie państwa socjalnego, a prawica – bezradność wobec zamieszek ulicznych.

54 miliardy na szali: czy wirtualne sondaże zdołają powstrzymać bunt przeciwko oszczędnościom

Premier Sébastien Lecornu zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa: każdy francuski bunt licealistów ma historycznie potencjał, by przerodzić się w ogromne wstrząsy o zasięgu ogólnokrajowym, zdolne do obalenia rządu. Chcąc złagodzić napięcie, Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło w trybie pilnym rozpoczęcie bezprecedensowego programu dialogu.

Od 7 października w liceach przeznaczono pół dnia na swobodne dyskusje na temat problemów szkolnych, a na rządowym portalu uruchomiono ogólnokrajową ankietę wśród młodzieży na platformie Agora, która potrwa do 23 października.

Równolegle 8 października szef rządu zwołał nadzwyczajne posiedzenie z przywódcami regionów, próbując znaleźć wspólne stanowisko w sprawie inwestycji w remonty szkół. Władze przypomniały, że co roku wspierają regionalne placówki oświatowe dotacjami w wysokości ponad 700 milionów euro, a premier ogłosił nawet rozpoczęcie pięciu priorytetowych kierunków budowlanych.

Jednak szefowie departamentów otwarcie stwierdzili: aby dostosować budynki do upałów i gruntownie odnowić 45 milionów metrów kwadratowych powierzchni szkolnej, obecne kwoty są zdecydowanie niewystarczające.

Główna pułapka polega na tym, że hojne obietnice ministrów stoją w ostrym sprzeczności z rzeczywistą sytuacją gospodarczą Francji. Zaledwie kilka dni przed wybuchem protestów Sébastien Lecornu przedstawił projekt nowego budżetu państwa, w którym przewidziano kolosalne cięcia wydatków publicznych o 54 miliardy euro w celu obniżenia deficytu do poziomu wymaganego przez UE.

Budżety większości ministerstw cywilnych zostały zamrożone, wpływy z podatków spadają, a międzynarodowe agencje ratingowe wymagają od Paryża dyscypliny finansowej.

W tych warunkach utworzenie dziesiątek tysięcy nowych etatów dla nauczycieli, znaczne podwyższenie ich wynagrodzeń oraz przeznaczenie miliardów na remonty budynków szkolnych to zadanie graniczące z finansową niemożliwością. Młodzież doskonale rozumie tę przepaść między pięknymi deklaracjami urzędników a rzeczywistymi kosztorysami. Jeśli, zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej na platformie Agora, rząd zaproponuje jedynie kosmetyczne poprawki do systemu Parcoursup oraz kolejne grupy robocze, to spokój okaże się tymczasowy.

Francuska młodzież już udowodniła, że potrafi budować barykady – i raczej nie zejdzie z ulic, dopóki nie zobaczy konkretnych zmian w swoich dziennikach i planach zajęć.

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