W Indiach weryfikacja list wyborczych, podczas której usunięto około 130 mln nazwisk, wywołała protesty w całym kraju. Partie opozycyjne twierdzą, że procedura niesprawiedliwie działała na korzyść partii premiera Narendry Modiego — Bharatiya Janata Party (BJP), podaje Dawn.

Grupy opozycyjne, organizacje rolnicze oraz ruch młodzieżowy Cockroach Janta Party planują w sobotę przeprowadzić w Delhi masową akcję protestacyjną. Uczestnicy żądają dymisji głównego komisarza wyborczego Indii Gyanesha Kumara. Policja oświadczyła, że nie udzieliła zgody na protest, a przedstawiciele ruchu poinformowali o prewencyjnym zatrzymaniu kilku jego liderów.

Przyczyny sporu

Według danych Komisji Wyborczej, na które powołuje się BJP, z list usunięto 28 mln zmarłych wyborców, 63 mln osób, które zmieniły miejsce zamieszkania, 10 mln duplikatów oraz 30 mln osób, których urzędnicy nie zdołali odnaleźć. Komisja podkreśla, że jej pracownicy muszą odnotować szczegółowe podstawy każdego usunięcia.

Siły opozycyjne, w tym Kongres, oskarżają Kumara o stronniczość i twierdzą, że nieproporcjonalnie ucierpieli muzułmanie oraz inne mniejszości, które ich zdaniem są mniej skłonne popierać hinduistyczną nacjonalistyczną BJP. Komisja Wyborcza i partia rządząca odrzucają oskarżenia o manipulacje. BJP twierdzi, że jej dominację wyborczą wyjaśniają popularność Modiego i wzrost gospodarczy Indii.

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Zaskarżanie skreślenia

Weryfikację list rozpoczęto w ubiegłym roku przed wyborami w stanie Bihar, którym rządzi koalicja kierowana przez BJP, a następnie objęła ona większość stanów kraju. W Biharze i Bengalu Zachodnim znaczna liczba osób odkryła, że ich nazwiska zniknęły z list, i nie mogła głosować. Opozycja twierdzi, że długie procedury odwoławcze oraz, jej zdaniem, arbitralne skreślenia pozbawiły miliony ludzi możliwości udziału w głosowaniu.

Osoby, których nazwisk nie ma w projektach list, mogą złożyć wniosek o wpisanie przed opublikowaniem ostatecznego rejestru oraz odwołać się od odmowy. Po publikacji ostatecznej listy skreślony wyborca również może zaskarżyć decyzję lub zarejestrować się ponownie. Wobec krytyki Komisja Wyborcza ogłosiła zmiany procedury: urzędnicy będą odwiedzać ludzi w domach, aby zbierać dokumenty, a w niektórych stanach terminy ostatecznej weryfikacji zostaną przedłużone.

Co najmniej siedem indyjskich stanów przeprowadzi wybory w przyszłym roku, w tym najludniejszy stan Uttar Pradesh, gdzie rządzi BJP. Według doniesień lokalnych mediów, po rozpoczęciu weryfikacji w październiku 2025 roku z list tego stanu usunięto 13% nazwisk.

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