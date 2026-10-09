В Индии проверка избирательных списков, в ходе которой было исключено около 130 млн имён, вызвала протесты по всей стране. Оппозиционные партии утверждают, что процедура несправедливо сыграла на пользу партии премьер-министра Нарендры Моди — «Бхаратия джаната парти» (BJP), сообщает Dawn.

Оппозиционные группы, фермерские организации и молодёжное движение Cockroach Janta Party планируют провести в Дели масштабную акцию в субботу. Участники требуют отставки главного избирательного комиссара Индии Гьянеша Кумара. Полиция заявила, что не давала разрешения на протест, а представители движения сообщили о превентивном задержании нескольких его лидеров.

Причины спора

По данным Избирательной комиссии, на которые ссылается BJP, из списков удалили 28 млн умерших избирателей, 63 млн человек, сменивших место жительства, 10 млн дубликатов и 30 млн человек, которых чиновники не смогли найти. Комиссия подчёркивает, что её сотрудники должны фиксировать подробные основания для каждого исключения.

Оппозиционные силы, в частности Конгресс, обвиняют Кумара в предвзятости и заявляют, что непропорционально пострадали мусульмане и другие меньшинства, которые, по их мнению, менее склонны поддерживать индуистскую националистическую BJP. Избирательная комиссия и правящая партия отвергают обвинения в манипуляциях. BJP заявляет, что её электоральное доминирование объясняется популярностью Моди и экономическим ростом Индии.

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Обжалование исключения

Проверку списков начали в прошлом году перед выборами в штате Бихар, которым управляет коалиция во главе с BJP, а затем она охватила большинство штатов страны. В Бихаре и Западной Бенгалии значительное число людей обнаружило, что их имена исчезли из списков, и не смогло проголосовать. Оппозиция заявляет, что длительные процедуры обжалования и, по её мнению, произвольные исключения лишили миллионы людей возможности участвовать в голосовании.

Люди, чьих имён нет в проектах списков, могут подать заявление о включении до публикации окончательного реестра и обжаловать отказ. После публикации окончательного списка исключённый избиратель также может обжаловать решение или зарегистрироваться заново. На фоне критики Избирательная комиссия объявила об изменениях процедуры: чиновники будут посещать людей на дому для сбора документов, а в отдельных штатах продлят сроки окончательной проверки.

По меньшей мере семь индийских штатов проведут выборы в следующем году, среди них — наиболее населённый штат Уттар-Прадеш, где правит BJP. По сообщениям местных СМИ, после начала проверки в октябре 2025 года из списков штата исключили 13% имён.

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