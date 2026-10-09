В Таиланде планируют ввести налог на выезд для туристов

В Таиланде предлагают ввести налог на выезд из страны для всех, кто путешествует самолетом. Его размер может составить 1000 батов — примерно 30 долларов или 1335 гривен. Пока это лишь законопроект, вынесенный на общественное обсуждение, поэтому новое правило еще не вступило в силу.

Налоговый департамент Таиланда предложил вернуть налог на выезд из страны. По замыслу властей, его должны будут уплачивать все пассажиры, покидающие Таиланд воздушным транспортом, независимо от гражданства. Соответствующее предложение было обнародовано для общественного обсуждения.

Сумма сбора составит 1000 батов. По текущему курсу это примерно 30 долларов, или 1335 гривен. Налог планируют взимать при оплате авиабилета. То есть пассажирам не придется отдельно искать кассу или оплачивать сбор перед посадкой в самолет. За неуплату предусмотрен штраф в размере 2000 батов — это вдвое больше, чем сам налог.

Таиланд уже вводил подобный налог

Это не первая попытка страны взимать деньги за выезд. В 1983 году Таиланд уже принимал подобный закон. Тогда он касался граждан страны и иностранцев, имевших постоянный вид на жительство.

Изначально налог составлял 1000 батов для тех, кто выезжал самолетом, и 500 батов для пассажиров, покидавших страну по суше или по морю. В 1990-х годах этот закон был отменен. Теперь власти хотят вернуть сбор, но в обновленном виде.

Кто не будет платить за выезд

В законопроекте также определены категории пассажиров, которых планируется освободить от уплаты налога. В этот перечень входят:

члены королевской семьи и сопровождающие их лица;

верховный патриарх и его свита;

главы иностранных государств и правительственные гости;

дети в возрасте до двух лет;

пассажиры, находящиеся в Таиланде транзитом;

члены экипажей и другие работники транспортной сферы, находящиеся в стране в связи со служебными обязанностями.

Отдельно предусмотрено правило для тех, кто уже приобрел авиабилеты. Если билет был куплен до вступления закона в силу, повторно платить налог не придется, даже если вылет состоится уже после введения нового сбора. В то же время окончательного решения пока нет. Законопроект только вынесли на общественное обсуждение, поэтому условия и сроки возможного введения налога ещё могут измениться.

Таиланд также сократил срок безвизового пребывания для украинцев

Это не единственное изменение, касающееся туристов в Таиланде. Ранее власти страны сократили срок безвизового пребывания для граждан Украины, стран ЕС, России и ряда других государств. Раньше украинцы могли находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Теперь этот срок составляет 30 дней. Новые правила вступили в силу 15 сентября.

Таким образом, путешественникам следует учитывать сразу два изменения: более короткий срок безвизового пребывания и возможный дополнительный сбор за выезд самолетом. Однако налог в размере 1000 батов пока остается лишь предложением, а не действующим правилом. Об этом сообщает издание The Nation.

Читай нас в