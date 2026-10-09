印度对选民名册的核查删除了约1.3亿个姓名，引发全国抗议。反对党称，该程序不公平地有利于总理纳伦德拉·莫迪所属的印度人民党（BJP），Dawn报道。

反对派团体、农民组织和青年运动“Cockroach Janta Party”计划于周六在德里举行大规模行动。参与者要求印度首席选举专员吉亚内什·库马尔辞职。警方表示未批准此次抗议，而该运动代表称，其数名领导人遭到预防性拘留。

争议原因

根据印度人民党援引的选举委员会数据，被从名册中删除的包括2800万名已故选民、6300万名更改居住地者、1000万条重复记录，以及3000万名官员无法找到的人。委员会强调，其工作人员必须记录每一次删除的详细依据。

包括国大党在内的反对派力量指责库马尔存在偏见，并表示穆斯林和其他少数群体受到不成比例的影响；他们认为，这些群体较少可能支持印度教民族主义政党印度人民党。选举委员会和执政党否认操纵指控。印度人民党表示，其在选举中的主导地位源于莫迪的受欢迎程度和印度的经济增长。

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对删除决定提出申诉

名册核查于去年在比哈尔邦选举前启动，该邦由印度人民党领导的联盟执政，随后扩展至全国大多数邦。在比哈尔邦和西孟加拉邦，大量民众发现自己的姓名从名册中消失，因而无法投票。反对派称，漫长的申诉程序以及在他们看来任意的删除，使数百万人失去了参与投票的机会。

姓名未出现在名册草案中的人士，可在最终登记册公布前申请纳入，并对被拒绝提出申诉。最终名单公布后，被删除的选民也可以对决定提出申诉或重新登记。在批评声中，选举委员会宣布改变程序：官员将上门收集文件，并在部分邦延长最终核查的期限。

至少七个印度邦将于明年举行选举，其中包括人口最多、由印度人民党执政的北方邦。当地媒体报道称，自2025年10月核查启动以来，该邦名册中13%的姓名已被删除。

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