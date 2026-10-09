В Індії протести через виключення 130 млн виборців зі списків — Dawn

В Індії перевірка виборчих списків, під час якої було виключено близько 130 млн імен, спричинила протести по країні. Опозиційні партії стверджують, що процедура несправедливо зіграла на користь партії прем’єр-міністра Нарендри Моді — «Бхаратія джаната парті» (BJP), повідомляє Dawn.

Опозиція, фермерські організації та молодіжний рух Cockroach Janta Party планують провести в Делі масштабну акцію в суботу. Учасники вимагають відставки голови Виборчої комісії Індії Ґ’янеша Кумара. Поліція заявила, що не надавала дозволу на протест, а представники руху повідомили про превентивні затримання кількох його лідерів.

Причини суперечки

За даними Виборчої комісії, на які посилається BJP, зі списків вилучили 28 млн померлих виборців, 63 млн тих, хто змінив місце проживання, 10 млн дублікатів і 30 млн людей, яких посадовці не змогли знайти. Комісія наголошує, що її працівники мають фіксувати докладні підстави для кожного вилучення.

Опозиційні сили, зокрема Конгрес, звинувачують Кумара в упередженості та заявляють, що непропорційно постраждали мусульмани й інші меншини, які, на їхню думку, менш схильні підтримувати індуїстську націоналістичну BJP. Виборча комісія та правляча партія відкидають звинувачення в маніпуляціях. BJP заявляє, що її електоральне домінування пояснюють популярністю Моді та економічним зростанням Індії.

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Оскарження виключення

Перевірку списків розпочали торік напередодні виборів у штаті Біхар, яким керує коаліція на чолі з BJP, а згодом вона охопила більшість штатів країни. У Біхарі та Західній Бенгалії значна кількість людей виявила, що їхні імена зникли зі списків, і не змогла проголосувати. Опозиція заявляє, що довгі процедури оскарження та довільні, на її думку, виключення позбавили мільйони людей можливості взяти участь у голосуванні.

Люди, чиїх імен немає у проєктах списків, можуть подати заяву про включення до оприлюднення остаточного реєстру та оскаржити відмову. Після публікації фінального списку виключений виборець також може оскаржити рішення або зареєструватися заново. На тлі критики Виборча комісія оголосила про зміни процедури: посадовці відвідуватимуть людей удома для збору документів, а в окремих штатах продовжать терміни остаточної перевірки.

Щонайменше сім індійських штатів проведуть вибори наступного року, серед них — найбільш густонаселений штат Уттар-Прадеш, де править BJP. За повідомленнями місцевих медіа, після початку перевірки у жовтні 2025 року зі списків штату виключили 13% імен.

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