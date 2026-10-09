Алжирские военные самолеты регулярно летают в Россию через Польшу

Военно-транспортные самолеты Алжира регулярно совершают полеты в РФ через воздушное пространство Польши и других стран Европейского Союза.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши пояснили, что такие рейсы выполняются в соответствии с действующими процедурами, а в дипломатических заявках обязательно указываются цель полета и информация о грузе. В то же время польские военные отмечают, что эта информация основана исключительно на представленных документах, тогда как фактически проверить содержимое груза без посадки самолета в стране практически невозможно.

Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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