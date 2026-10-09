W Stanach Zjednoczonych eksperci ds. zarządzania kryzysowego uważają, że huragan Isaias może stać się pierwszym poważnym testem dla Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) po redukcji zatrudnienia i restrukturyzacji instytucji. Gubernatorzy Florydy, Georgii i Alabamy ogłosili stan wyjątkowy w hrabstwach, które według prognoz może dotknąć żywioł. Jak informuje The Guardian, huragan jest oczekiwany na Florydzie i w Alabamie późno w piątek lub wcześnie w sobotę.

Redukcja zatrudnienia w FEMA

Według raportu amerykańskiego Government Accountability Office (GAO), w roku fiskalnym 2025 z FEMA odeszło ponad 4300 pracowników — około 17% personelu. Dyrektor ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości w GAO Chris Currie stwierdził, że cięć nie przeprowadzono systematycznie, aby zagwarantować zdolność agencji do wykonywania obowiązków przewidzianych prawem.

Część pracowników odeszła z instytucji na wcześniejszą emeryturę, dlatego agencja straciła doświadczonych specjalistów. Od stycznia 2025 roku do stycznia 2026 roku z FEMA odeszło 58 pracowników wyższej służby wykonawczej. W poprzednich trzech latach fiskalnych średnia wynosiła około 13 takich odejść rocznie.

Była szefowa FEMA Deanne Criswell podkreśliła, że szczególnym problemem jest utrata wiedzy instytucjonalnej osób, które już pracowały podczas katastrof na dużą skalę. Wśród urzędników, którzy odeszli z agencji w ubiegłym roku, był administrator czwartego regionu FEMA, odpowiedzialny za osiem stanów, w tym Florydę i Alabamę.

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Przygotowania do burzy

FEMA poinformowała, że wysyła zespoły wsparcia zarządzania incydentami do Alabamy i na Florydę, a także rozmieściła pracowników w stanowych centrach operacji kryzysowych. Agencja także z wyprzedzeniem rozmieszcza zapasy w bazie lotniczej Maxwell w Montgomery w Alabamie, aby w razie potrzeby uzupełnić zasoby stanów.

Szef zarządzania kryzysowego Florydy Jared Perdue oświadczył, że stan ściśle koordynuje działania z federalnymi partnerami z FEMA. Jednocześnie Currie ostrzegł, że zasoby agencji mogą szybko okazać się niewystarczające w przypadku jednoczesnego reagowania na kilka katastrof. W 2024 roku, gdy huragany Helene i Milton dotarły na ląd na Florydzie w odstępie krótszym niż dwa tygodnie, FEMA zaangażowała 13 500 pracowników.

W czerwcu FEMA prowadziła działania odbudowujące w ramach ponad 1000 otwartych deklaracji nadzwyczajnych. Sąd federalny w ubiegłym miesiącu uznał za niezgodny z prawem plan administracji prezydenta Donalda Trumpa zakładający redukcję personelu FEMA o 50%.

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