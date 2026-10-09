В США эксперты по управлению чрезвычайными ситуациями считают, что ураган Исайас может стать первым масштабным испытанием для Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) после сокращения штата и реструктуризации ведомства. Губернаторы Флориды, Джорджии и Алабамы объявили чрезвычайное положение в округах, которые, согласно прогнозам, может затронуть стихия. Как сообщает The Guardian, ураган ожидают во Флориде и Алабаме поздно в пятницу или рано в субботу.

Сокращение штата FEMA

Согласно отчету Счетной палаты США (GAO), в 2025 финансовом году из FEMA ушли более 4300 сотрудников — примерно 17% персонала. Директор направления внутренней безопасности и юстиции GAO Крис Карри заявил, что сокращения не проводились системно, чтобы гарантировать способность агентства выполнять предусмотренные законом обязанности.

Часть сотрудников покинула ведомство из-за досрочного выхода на пенсию, поэтому агентство потеряло опытных специалистов. С января 2025 года по январь 2026 года из FEMA ушли 58 сотрудников Высшей исполнительной службы. В течение предыдущих трех финансовых лет средний показатель составлял около 13 таких увольнений в год.

Бывшая глава FEMA Динн Крисвелл подчеркнула, что особой проблемой является потеря институциональных знаний людей, которые уже работали во время масштабных стихийных бедствий. Среди должностных лиц, ушедших из агентства в прошлом году, был администратор четвертого региона FEMA, отвечавший за восемь штатов, включая Флориду и Алабаму.

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Подготовка к шторму

В FEMA сообщили, что направляют группы помощи по управлению инцидентами в Алабаму и Флориду, а также разместили сотрудников в центрах операций по чрезвычайным ситуациям штатов. Агентство также заблаговременно размещает запасы на авиабазе Максвелл в Монтгомери, штат Алабама, чтобы при необходимости дополнить ресурсы штатов.

Глава подразделения по чрезвычайным ситуациям Флориды Джаред Пердью заявил о тесной координации штата с федеральными партнерами из FEMA. В то же время Карри предупредил, что ресурсы агентства могут быстро оказаться недостаточными при одновременном реагировании на несколько стихийных бедствий. В 2024 году, когда ураганы Хелен и Милтон вышли на сушу во Флориде с разницей менее двух недель, FEMA привлекло 13 500 сотрудников.

В июне FEMA вело работы по восстановлению по более чем 1000 открытым декларациям о чрезвычайных ситуациях. Федеральный суд в прошлом месяце признал незаконным план администрации президента Дональда Трампа сократить штат FEMA на 50%.

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