Експерти назвали ураган Ізаяс перевіркою FEMA після скорочень — The Guardian

У США експерти з управління надзвичайними ситуаціями вважають, що ураган Ізаяс може стати першим масштабним випробуванням для Федерального агентства з надзвичайних ситуацій (FEMA) після скорочення штату та реструктуризації установи. Губернатори Флориди, Джорджії й Алабами оголосили надзвичайний стан у округах, які, за прогнозами, може зачепити стихія. Як повідомляє The Guardian, ураган очікують у Флориді та Алабамі пізно в п'ятницю або рано в суботу.

Скорочення штату FEMA

За даними звіту Рахункової палати США (GAO), у 2025 фінансовому році з FEMA пішли понад 4 300 працівників — приблизно 17% персоналу. Директор напряму внутрішньої безпеки та юстиції GAO Кріс Каррі заявив, що скорочення не проводили системно, аби гарантувати здатність агентства виконувати передбачені законом обов'язки.

Частина працівників залишила установу через достроковий вихід на пенсію, тому агентство втратило досвідчених фахівців. Із січня 2025-го до січня 2026 року з FEMA пішли 58 працівників Вищої виконавчої служби. Упродовж попередніх трьох фінансових років середній показник становив близько 13 таких звільнень на рік.

Колишня очільниця FEMA Дінн Крісвелл наголосила, що особливою проблемою є втрата інституційних знань людей, які вже працювали під час масштабних стихійних лих. Серед посадовців, які пішли з агентства торік, був адміністратор четвертого регіону FEMA, відповідальний за вісім штатів, зокрема Флориду й Алабаму.

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Підготовка до шторму

У FEMA повідомили, що направляють групи допомоги з управління інцидентами до Алабами та Флориди, а також розмістили співробітників у центрах операцій з надзвичайних ситуацій штатів. Агентство також заздалегідь розміщує запаси на авіабазі Максвелл у Монтгомері, штат Алабама, щоб за потреби доповнити ресурси штатів.

Керівник підрозділу з надзвичайних ситуацій Флориди Джаред Пердью заявив про тісну координацію штату з федеральними партнерами з FEMA. Водночас Каррі застеріг, що ресурси агентства можуть швидко виявитися недостатніми в разі одночасного реагування на кілька стихійних лих. У 2024 році, коли урагани Гелен і Мілтон вийшли на суходіл у Флориді з різницею менш ніж два тижні, FEMA залучило 13 500 працівників.

У червні FEMA вело роботи з відновлення за понад 1 000 відкритими деклараціями про надзвичайні ситуації. Федеральний суд минулого місяця визнав незаконним план адміністрації президента Дональда Трампа скоротити штат FEMA на 50%.

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