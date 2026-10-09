在美国，应急管理专家认为，在裁员和机构重组后，飓风伊萨亚斯可能成为联邦紧急事务管理局（FEMA）的首次重大考验。佛罗里达州、佐治亚州和亚拉巴马州州长已在预计可能受灾害影响的县宣布进入紧急状态。据《卫报》报道，预计飓风将于周五晚些时候或周六清晨抵达佛罗里达州和亚拉巴马州。

FEMA人员削减

根据美国政府问责局（GAO）的一份报告，2025财年有超过4300名员工离开FEMA，约占其人员总数的17%。GAO国土安全与司法部门主任克里斯·柯里表示，这些裁员并非系统性进行，无法确保该机构具备履行法定职责的能力。

部分员工因提前退休离开机构，因此该机构失去了经验丰富的专业人员。从2025年1月到2026年1月，共有58名高级行政服务人员离开FEMA。在此前三个财年中，此类离职的平均数量约为每年13人。

FEMA前负责人迪恩·克里斯韦尔强调，尤其严重的问题是失去了那些曾在大型自然灾害期间工作过的人员所拥有的机构知识。去年离开该机构的官员中，包括FEMA第四区域的负责人，该区域负责包括佛罗里达州和亚拉巴马州在内的八个州。

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为风暴做准备

FEMA表示，正向亚拉巴马州和佛罗里达州派遣事件管理援助小组，并已在各州紧急行动中心部署人员。该机构还在亚拉巴马州蒙哥马利的马克斯韦尔空军基地预先部署物资，以便在必要时补充各州资源。

佛罗里达州应急管理负责人贾里德·珀杜表示，该州正与FEMA的联邦合作伙伴密切协调。与此同时，柯里警告称，如果需要同时应对多场灾害，该机构的资源可能很快会不足。2024年，当飓风海伦和米尔顿在不到两周的间隔内登陆佛罗里达州时，FEMA调动了13500名员工。

6月，FEMA正在处理超过1000项尚未结案的紧急状态声明所涉及的恢复工作。联邦法院上个月裁定，美国总统唐纳德·特朗普政府将FEMA人员削减50%的计划违法。

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