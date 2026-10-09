Chiny planują wystrzelić misję Tianwen-3 około 2028 roku i około 2031 roku sprowadzić na Ziemię próbki z Marsa. Poinformował o tym ECNS, powołując się na CCTV. W przypadku powodzenia będzie to pierwszy w historii ludzkości powrót marsjańskich próbek na Ziemię.

Chiński program kosmiczny

W materiale zaznaczono, że chiński program kosmiczny od 70 lat rozwija badania głębokiego kosmosu — od Księżyca po Marsa.

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Wśród misji rozszerzających możliwości kraju w kosmosie ECNS wymienia programy Chang’e i Tianwen.

Ocena eksperta

Ekspert ds. badań głębokiego kosmosu Sun Zezhou powiedział, że Mars może wydawać się odległy, jednak w porównaniu z innymi planetami Układu Słonecznego znajduje się stosunkowo blisko. Jak zaznaczył, ludzie dążą do wyjścia poza to, co znane, i zobaczenia świata na własne oczy.

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