Китай планирует вернуть образцы с Марса на Землю около 2031 года — ECNS

Китай планирует запустить миссию Tianwen-3 примерно в 2028 году и около 2031 года вернуть на Землю образцы с Марса. Об этом сообщает ECNS со ссылкой на CCTV. В случае успеха это станет первым в истории человечества возвращением марсианских образцов на Землю.

Космическая программа Китая

В материале отмечается, что космическая программа Китая на протяжении 70 лет развивает исследования дальнего космоса — от Луны до Марса.

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Среди миссий, расширяющих возможности страны в космосе, ECNS называет программы Chang’e и Tianwen.

Оценка эксперта

Эксперт по исследованию дальнего космоса Сунь Цзечжоу заявил, что Марс может казаться далёким, однако по сравнению с другими планетами Солнечной системы он расположен относительно близко. По его словам, люди стремятся выйти за пределы привычного и увидеть мир собственными глазами.

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