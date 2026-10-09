Nawanetem Pillay otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla 2026 — France 24

Nawanetem „Navi” Pillay z Republiki Południowej Afryki została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2026. Decyzję ogłosił Norweski Komitet Noblowski w Oslo, informuje France 24.

Nominacje do nagrody

W tym roku Norweski Komitet Noblowski otrzymał nominacje dotyczące 287 kandydatów, z których ponad jedną czwartą stanowiły organizacje. Eksperci, na których powołuje się publikacja, zauważają, że komitet zwykle koncentruje się na trwałości pokoju, rozwoju międzynarodowego braterstwa oraz pracy instytucji wzmacniających te cele.

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Historia wyróżnienia

Część pieniężna Nagrody Nobla w tym roku wynosi 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 1,2 miliona dolarów. Może ją otrzymać jeden laureat, niewielka grupa laureatów lub organizacja.

W 2026 roku przypada 125. rocznica Pokojowej Nagrody Nobla. Od ustanowienia jej w 1901 roku przyznano ją 112 osobom i 28 odrębnym instytucjom. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża otrzymał to wyróżnienie trzykrotnie, a Agencja ONZ ds. Uchodźców — dwukrotnie.

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