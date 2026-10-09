Наванетем Пиллэй получила Нобелевскую премию мира 2026 года — France 24

Наванетем «Нави» Пиллэй из Южно-Африканской Республики стала лауреаткой Нобелевской премии мира 2026 года. Решение объявил Норвежский нобелевский комитет в Осло, сообщает France 24.

Номинации на премию

В этом году Норвежский нобелевский комитет получил номинации в отношении 287 кандидатов, более четверти из которых составляли организации. Эксперты, на которых ссылается издание, отмечают, что комитет обычно сосредотачивается на устойчивости мира, развитии международного братства и работе институтов, укрепляющих эти цели.

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История награды

Денежная часть Нобелевской премии в этом году составляет 12 миллионов шведских крон, или около 1,2 миллиона долларов. Ее могут получить один лауреат, небольшая группа лауреатов или организация.

В 2026 году отмечается 125-летие Нобелевской премии мира. С момента учреждения в 1901 году ее присуждали 112 людям и 28 отдельным учреждениям. Международный комитет Красного Креста получал награду трижды, а Агентство ООН по делам беженцев — дважды.

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