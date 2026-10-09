W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance zawiesił udział Microsoftu w programie certyfikacji pracy PERM, który jest pierwszym krokiem do uzyskania przez zagranicznych pracowników stałego pobytu, czyli zielonej karty. Oskarżył firmę o nadużywanie systemu, informuje NDTV World.

Stanowisko Microsoftu

Microsoft oświadczył, że około 80% z około 6 tys. wniosków o wizy H-1B złożonych w minionym roku fiskalnym dotyczyło przedłużenia lub zmiany statusu obecnych pracowników, a nie zatrudniania nowych osób.

Pozostałe wnioski dotyczące nowych pracowników, według firmy, dotyczyły osób, które już legalnie przebywały w Stanach Zjednoczonych i zdecydowały się podjąć pracę w Microsofcie. Firma zaznaczyła, że tacy pracownicy stanowią zaledwie 1% jej siły roboczej w USA i nie są nowo przybyłymi do kraju.

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Oświadczenia dotyczące wynagrodzeń

Microsoft podkreślił również, że składa petycje H-1B wyłącznie dla osób spełniających rygorystyczne wymogi tej kategorii wizowej. Firma oświadczyła, że wypłaca swoim pracownikom jedne z najwyższych wynagrodzeń w sektorze technologicznym, a pracownicy z wizami H-1B otrzymują takie samo wynagrodzenie jak inni pracownicy za porównywalną pracę.

Microsoft dodał, że większość jego pracowników w Stanach Zjednoczonych to Amerykanie, i wyraził gotowość do przekazania administracji dodatkowych informacji.

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