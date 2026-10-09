W Brukseli w Belgii poinformowano, że tylko około jedna czwarta strategicznych projektów UE w dziedzinie surowców krytycznych jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie co najmniej jedna trzecia projektów wydobywczych i przetwórczych jest opóźniona, wstrzymana, zagrożona lub już nie istnieje. Poinformował o tym Politico Europe, powołując się na analizę Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.

UE przyjęła Akt w sprawie surowców krytycznych w 2024 roku, aby zmniejszyć zależność od Chin oraz zwiększyć własne wydobycie, przetwarzanie i recykling materiałów dla czystej energii, technologii i produkcji obronnej. Jednak przeszkody finansowe, regulacyjne i polityczne spowalniają realizację projektów.

Cele do 2030 roku

W marcu 2025 roku Unia Europejska wskazała 47 strategicznych projektów, z których 13 znajduje się poza blokiem. Obejmują one 14 z 17 surowców strategicznych określonych przez UE, w tym lit, nikiel, kobalt, grafit, pierwiastki ziem rzadkich, wolfram i gal.

Do 2030 roku UE planuje zaspokajać co najmniej 10% własnego zapotrzebowania na surowce krytyczne dzięki wydobyciu, 40% dzięki przetwarzaniu, a 25% dzięki recyklingowi. Blok dąży również do tego, by na każdym etapie przetwarzania udział dostaw każdego materiału z jednego kraju spoza UE nie przekraczał 65%.

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Urzędnik Komisji Europejskiej oświadczył, że pod warunkiem realizacji planów UE może osiągnąć cele dotyczące litu, kobaltu i pierwiastków ziem rzadkich. Jednocześnie, jak powiedział, wyniki w odniesieniu do innych materiałów są niejednoznaczne: brakuje mocy w zakresie przetwarzania i recyklingu niklu, a także występują problemy w całym łańcuchu dostaw manganu.

Finansowanie i pozwolenia

Think tank ODI w czerwcu stwierdził, że 14 z 60 projektów prawdopodobnie nie przyczyni się do zaopatrzenia UE w surowce do 2030 roku, ponieważ rozpoczęcie w nich produkcji jest oczekiwane w latach 2029–2031. Według oceny ODI trzy z czterech projektów albo są opóźnione względem oczekiwanego harmonogramu, albo ich statusu nie można zweryfikować na podstawie aktualnych danych publicznych.

Status projektu strategicznego przewiduje przyspieszone uzyskiwanie pozwoleń, wsparcie w pozyskiwaniu finansowania publicznego i prywatnego oraz pomoc w znajdowaniu nabywców. Termin wydania pozwoleń wynosi 27 miesięcy dla kopalń i 15 miesięcy dla zakładów przetwarzania oraz recyklingu. Przedstawiciele firm górniczych wskazują, że procedury zatwierdzające w państwach UE mogą trwać dłużej.

Wśród problematycznych projektów są Viridian Lithium we Francji, która zbankrutowała po niepowodzeniu w pozyskaniu finansowania, oraz planowany w Portugalii zakład przetwarzania litu José de Mello Group o wartości 492 mln euro, dla którego nie udało się znaleźć finansowania. Oba projekty miały status strategiczny UE.

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