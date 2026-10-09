W Izraelu liczba dzieci i nastolatków zgłaszających się po pilną pomoc psychiatryczną wzrosła o 121% w porównaniu z okresem przed rozpoczęciem wojny. Takie dane z badania Clalit Health Services, przeprowadzonego na podstawie dokumentacji około 5 mln uczestników systemu, przytacza Al Jazeera.

Według Narodowego Barometru Zdrowia Psychicznego, przygotowanego przez instytut badawczy Clalit i Myers-JDC-Brookdale Institute, co piąty Izraelczyk zgłosił poważne trudności w codziennym życiu z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Jedna trzecia populacji odczuwała potrzebę uzyskania pomocy w kwestiach zdrowia psychicznego, połowa respondentów stwierdziła, że stan psychiczny wpływa na ich czas wolny, a 35% wskazało na trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji.

Lęk i zakłócenie zwykłego życia

Psychiatra Eric Vermetten z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Lejdzie zauważył, że powtarzające się ataki, syreny i przesiedlenia sprawiają, iż ludzie łączą zwykłe decyzje — w tym dotyczące snu, edukacji dzieci i planów na następny dzień — z kwestiami bezpieczeństwa. Według niego ciągła czujność zakłóca sen, pogarsza koncentrację i może nasilać lęk, drażliwość oraz poczucie wyobcowania.

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Edgar Jones, profesor w Instytucie Psychiatrii, Psychologii i Neuronauki w King's College London, powiedział, że ludzie w różny sposób dostosowują się do przedłużającego się konfliktu. Jednocześnie utrata bliskiej osoby lub zniszczenie mieszkania mogą prowadzić do stanów pourazowych lub depresji.

Dane dotyczące wojskowych

Dane izraelskiego parlamentu odnotowały 279 prób samobójczych wśród personelu wojskowego od stycznia 2024 roku do lipca 2025 roku. W 2024 roku na żołnierzy jednostek bojowych przypadło 78% zgonów samobójczych w wojsku. Statystyka ta nie obejmuje weteranów, którzy zmarli w wyniku samobójstwa po zakończeniu służby.

Vermetten ostrzegł, że samobójstwa nie należy uznawać za nieuniknioną konsekwencję wojny, jednak konflikt, straty i izolacja mogą zwiększać podatność wojskowych. Materiał przypomina również, że podczas ataku kierowanego przez Hamas 7 października 2023 roku na południu Izraela zginęło około 1200 osób.

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