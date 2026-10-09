В Израиле количество обращений детей и подростков за экстренной психиатрической помощью выросло на 121% по сравнению с периодом до начала войны. Такие данные исследования Clalit Health Services, проведенного на основе записей примерно 5 млн участников системы, приводит Al Jazeera.

Согласно Национальному барометру психического здоровья, подготовленному исследовательским институтом Clalit и Myers-JDC-Brookdale Institute, каждый пятый израильтянин сообщил о серьезных трудностях в повседневной жизни из-за проблем с психическим здоровьем. Треть населения испытывала потребность в помощи по вопросам психического здоровья, половина респондентов заявила о влиянии психического состояния на досуг, а 35% — о трудностях в формировании и поддержании близких отношений.

Тревога и нарушение привычной жизни

Психиатр Эрик Вермюттен из Медицинского центра Лейденского университета отметил, что повторяющиеся атаки, сирены и перемещения заставляют людей связывать обычные решения — в частности о сне, обучении детей и планах на следующий день — с вопросами безопасности. По его словам, постоянная настороженность нарушает сон, ухудшает концентрацию и может усиливать тревогу, раздражительность и отчуждение.

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Профессор Института психиатрии, психологии и нейронаук Королевского колледжа Лондона Эдгар Джонс сказал, что люди по-разному адаптируются к затяжному конфликту. В то же время потеря близкого человека или разрушение жилья могут приводить к посттравматическим состояниям или депрессии.

Данные о военных

Парламентские данные Израиля зафиксировали 279 попыток самоубийства среди военнослужащих с января 2024 года по июль 2025 года. В 2024 году на военнослужащих боевых подразделений пришлось 78% смертей в результате самоубийств в армии. Эта статистика не включает ветеранов, умерших в результате самоубийства после завершения службы.

Вермюттен предостерег, что самоубийство не следует считать неизбежным последствием войны, однако конфликт, потери и изоляция могут повышать уязвимость военных. Материал также напоминает, что во время атаки под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года на юге Израиля погибли около 1200 человек.

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