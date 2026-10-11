Россия начала предпринимать попытки устранения руководителей оборонных предприятий в Европе, — Financial Times

Западные разведывательные службы предупредили руководителей оборонных предприятий в Европе об активизации попыток России организовать их ликвидацию. По данным европейских разведчиков, высокопоставленные сотрудники оборонных компаний становятся мишенями агентов Кремля.

По информации издания, покушения на гражданских лиц и объекты в Европе, которые ранее считались табу даже для российских спецслужб, постепенно становятся частью планов Москвы.

В поле зрения российской стороны оказались не только руководители крупных оборонных предприятий, но и главы более мелких компаний, в частности тех, которые производят беспилотники и их компоненты.

«Уровень угрозы в Европе вырос. Как для имущества, так и для людей», — рассказал высокопоставленный представитель европейской разведки.

Несколько руководителей оборонных компаний сообщили Financial Times, что в течение последних шести месяцев усилили меры личной охраны. Они действуют в соответствии с конкретными рекомендациями государственных служб безопасности. Другие руководители отметили, что прибегают к дополнительным мерам защиты только во время поездок за пределы своей страны.

По данным собеседников издания, значительная часть ответственности за такие операции возлагается на ГРУ — российскую военную разведку.

Представители европейских разведывательных служб подчеркнули, что российская стратегия предусматривает не только физическое устранение потенциальных целей. Для достижения желаемого результата Кремлю может быть достаточно создать атмосферу страха и неопределенности.

«С точки зрения России, главная цель остается психологической. Благодаря самому факту того, что люди начинают чувствовать себя потенциальной целью, они достигают своего эффекта. Они (россияне — ред.) стремятся к тому, чтобы люди дважды подумали, прежде чем вести дела с Украиной», — резюмировал представитель европейской разведки.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей пяти европейских разведывательных служб.

Напомним, спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал «историческим» и «знаковым» обращение президента США Дональда Трампа к украинцам с призывом избрать нового главу государства вместо Владимира Зеленского.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с диктатором РФ Владимиром Путиным о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

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