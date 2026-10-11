0:00 / 0:00

Західні розвідувальні служби попередили керівників оборонних підприємств у Європі про активізацію спроб Росії організувати їхню ліквідацію. За даними європейських розвідників, високопосадовці оборонних компаній стають цілями агентів Кремля.

За інформацією видання, замахи на цивільних осіб і об’єкти в Європі, які раніше вважалися табу навіть для російських спецслужб, поступово стають частиною планів Москви.

У полі зору російської сторони опинилися не лише керівники великих оборонних підприємств, а й очільники менших компаній, зокрема тих, що виробляють безпілотники та їхні компоненти.

«Рівень загрози в Європі зріс. Як для майна, так і для людей», — розповів високопоставлений представник європейської розвідки.

Кілька керівників оборонних компаній повідомили Financial Times, що протягом останніх шести місяців посилили заходи особистої охорони. Вони діють відповідно до конкретних рекомендацій державних служб безпеки. Інші керівники зазначили, що вдаються до додаткових заходів захисту лише під час поїздок за межі своєї країни.

За даними співрозмовників видання, значна частина відповідальності за такі операції покладається на ГРУ — російську військову розвідку.

Представники європейських розвідувальних служб наголосили, що російська стратегія передбачає не лише фізичне усунення потенційних цілей. Для досягнення бажаного результату Кремлю може бути достатньо створити атмосферу страху та невизначеності.

«З точки зору Росії, головна мета залишається психологічною. Через сам фактор того, що люди починають відчувати себе потенційною ціллю, вони досягають свого ефекту. Вони (росіяни — ред.) прагнуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести справи з Україною», — резюмував представник європейської розвідки.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представників п’яти європейських розвідувальних служб.

Нагадаємо, спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з диктатором рф володимиром путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Читай нас у