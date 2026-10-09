半岛电视台：以色列儿童紧急精神科就诊人数增长121%

以色列儿童和青少年寻求紧急精神科帮助的人数较战争开始前增长了121%。半岛电视台援引Clalit Health Services的一项研究称，该研究基于该系统约500万名参与者的记录开展。

根据由Clalit研究机构和Myers-JDC-Brookdale Institute编制的国家心理健康晴雨表，每五名以色列人中就有一人报告称，由于心理健康问题而在日常生活中面临严重困难。三分之一的人口感到需要心理健康方面的帮助，半数受访者表示心理状态影响了休闲活动，35%的人表示在建立和维持亲密关系方面存在困难。

焦虑与日常生活被打乱

莱顿大学医学中心精神科医生埃里克·弗尔米滕指出，反复发生的袭击、警报和迁移使人们将包括睡眠、子女教育和次日计划在内的日常决定与安全问题联系起来。他表示，持续的警觉会扰乱睡眠、削弱注意力，并可能加剧焦虑、易怒和疏离感。

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伦敦国王学院精神病学、心理学与神经科学研究所教授埃德加·琼斯表示，人们对长期冲突的适应方式各不相同。同时，失去亲人或住房被毁可能导致创伤后状态或抑郁症。

有关军人的数据

以色列议会数据显示，从2024年1月至2025年7月，军人中记录了279起自杀未遂事件。2024年，作战部队军人占军队自杀死亡人数的78%。这项统计不包括在结束服役后因自杀死亡的退伍军人。

弗尔米滕警告说，不应将自杀视为战争不可避免的后果，但冲突、损失和孤立可能增加军人的脆弱性。报道还提到，在2023年10月7日哈马斯领导的袭击中，以色列南部约有1200人死亡。

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