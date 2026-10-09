Święto 9 października 2026 r. — Dzień Hangul w Korei Południowej: historia i tradycje

9 października w Korei Południowej obchodzi się Dzień Hangeul — święto poświęcone koreańskiemu alfabetowi. Tego dnia upamiętnia się króla Sejong Wielkiego, za którego panowania w XV wieku stworzono nowy system pisma, bardziej zrozumiały dla zwykłych ludzi. Obecnie Dzień Hangeul jest świętem państwowym i przypomina o historii języka, kulturze oraz znaczeniu przystępnego pisma.

Dzień Hangeul, czyli Hangeul Day, obchodzony jest co roku 9 października. Dla Korei Południowej to nie tylko dzień języka koreańskiego, ale także ważna data kulturowa. Święto to poświęcone jest stworzeniu i ogłoszeniu koreańskiego systemu pisma, znanego dziś jako hangul. To właśnie dzięki niemu język koreański można zapisywać własnymi znakami, a nie posługiwać się chińskimi hieroglifami, jak to miało miejsce wcześniej. We współczesnej Korei hangul stanowi nieodłączną część kultury narodowej i tożsamości.

Co ciekawe, nazwa „hangul” nie pojawiła się od razu. W XV wieku nowy system pisma nazywano „훈민정음” — „Hunminjeongeum”, co można z grubsza przetłumaczyć jako „prawidłowe dźwięki do nauczania ludu”. Już sama nazwa wskazuje na główną ideę twórców: pismo miało być zrozumiałe i dostępne nie tylko dla wykształconej elity. W XX wieku nazwa „hangul” utrwaliła się w odniesieniu do tego systemu. Dzisiaj właśnie tego słowa używa się w Korei Południowej i na całym świecie, gdy mowa o koreańskim piśmie.

Jak powstał hangul

Przed pojawieniem się hangil Koreańczycy w znacznym stopniu korzystali z chińskich hieroglifów, znanych jako hanja. Problem polegał na tym, że chiński system pisma był trudny do opanowania. Ponadto język chiński i koreański znacznie się od siebie różniły, dlatego oddanie koreańskiej wymowy i gramatyki za pomocą chińskich znaków nie było łatwe. Dla zwykłego człowieka nauka czytania i pisania była znacznie trudniejsza niż dla przedstawicieli zamożnych i wykształconych warstw społecznych.

Sytuację postanowił zmienić król Sejong Wielki, który rządził państwem Joseon w XV wieku. Za jego panowania stworzono nowy system pisma, który miał lepiej odpowiadać brzmieniu języka koreańskiego. Hangul opracowano w 1443 roku, a w 1446 roku oficjalnie przedstawiono go społeczeństwu wraz z objaśnieniami zasad jego stosowania. Dokument ten otrzymał nazwę „Hunminjeongeum”.

Król Sejong pragnął, aby ludzie mogli zapisywać własne myśli bez konieczności wieloletniej nauki skomplikowanego systemu chińskich znaków. W przedmowie do „Hunminjeongeum” wyjaśniono, że dźwięki języka koreańskiego różnią się od chińskich, dlatego ludziom trudno jest przekazywać swoje myśli za pomocą tradycyjnych hieroglifów. Pomysł polegał na stworzeniu pisma, którego można by się szybko nauczyć. Właśnie dlatego hangul często określa się jako jeden z najbardziej uporządkowanych i przemyślanych alfabetów na świecie.

Dlaczego hangul uważa się za niezwykły system pisma

Jedną z głównych cech hangul jest to, że jego znaki tworzono z uwzględnieniem sposobu, w jaki powstają dźwięki podczas ludzkiej mowy. Na przykład kształty niektórych spółgłosek są powiązane z położeniem języka, warg lub innych narządów mowy podczas wymowy. Nie jest to przypadkowy zbiór symboli, lecz system, w którym w formie i budowie znaków można dostrzec pewną logikę. Początkowo hangul składał się z 28 znaków — 17 spółgłosek i 11 samogłosek. Z czasem część z nich wyszła z użycia, a we współczesnym języku koreańskim stosuje się 24 podstawowe litery — 14 spółgłosek i 10 samogłosek. Jednocześnie w piśmie koreańskim można spotkać również dodatkowe znaki i ich kombinacje.

Kolejna ciekawa cecha — Koreańczycy nie zapisują słów po prostu jako długiego, poziomego ciągu pojedynczych liter. Litery łączy się w sylaby-bloki. Dlatego jeden blok w piśmie może wyglądać jak oddzielny kwadratowy symbol, choć w rzeczywistości składa się z kilku liter. Właśnie dlatego tekst koreański ma tak charakterystyczny wygląd, który łatwo rozpoznać nawet osobie nieznającej języka koreańskiego.

Dlaczego król Sejong jest ważny dla Koreańczyków

Król Sejong Wielki zajmuje szczególne miejsce w historii Korei Południowej. Pamięta się go nie tylko jako władcę, ale także jako osobę, która wspierała naukę, edukację i rozwój kultury. Stworzenie hangul stało się jednym z najbardziej znanych osiągnięć jego panowania. We współczesnym Seulu na placu Gwanghwamun stoi wielki pomnik poświęcony królowi. Stał się on jedną ze znanych atrakcji stolicy.

Właśnie ze względu na związek hangul z Sejongiem jego postać stanowi ważną część obchodów 9 października. Tego dnia opowiada się o historii powstania pisma, organizuje wydarzenia kulturalne i wspomina wkład króla w rozwój kultury koreańskiej. W szkołach i instytucjach kulturalnych dzieciom i dorosłym opowiada się, dlaczego powstanie własnego systemu pisma stało się tak ważne dla kraju.

Kiedy Dzień Hangul stał się świętem

Historia samego święta również zasługuje na osobny rozdział. Data 9 października została ostatecznie ustalona jako Dzień Hangeul w 1946 roku. Od tego czasu stała się coroczną okazją do uczczenia koreańskiego pisma. Później święto to uzyskało status święta państwowego, a obecnie 9 października jest oficjalnym dniem wolnym od pracy w Korei Południowej.

Data 9 października wiąże się właśnie z historyczną publikacją „Hunminjeongeum” z 1446 roku. Oznacza to, że Koreańczycy świętują nie tylko pojawienie się nowego zestawu liter, ale moment, w którym nowy system pisma został zaprezentowany ludziom i wyjaśniono, jak z niego korzystać. Dokument ten stał się jednym z najważniejszych źródeł pozwalających zrozumieć pochodzenie hangul.

Co się robi w Dzień Hangeul

W Dzień Hangeul w całej Korei Południowej odbywają się różnorodne wydarzenia kulturalne. Mogą to być wystawy, wykłady, konkursy, koncerty, przedstawienia i warsztaty związane z językiem koreańskim i pismem. Szczególną uwagę poświęca się kaligrafii, ponieważ piękne pisanie hangul od dawna stanowi część kultury koreańskiej. Ludzie mogą nie tylko obejrzeć zabytkowe dokumenty, ale także samodzielnie spróbować pisać koreańskie litery.

Ważną rolę w obchodach odgrywają muzea. Na przykład Narodowe Muzeum Hangeul w Seulu organizuje specjalne wystawy i programy dla zwiedzających. Można tam dowiedzieć się, jak na przestrzeni wieków zmieniało się koreańskie pismo, obejrzeć dokumenty historyczne oraz różne przykłady wykorzystania hangul. W muzeum organizowane są również wydarzenia, podczas których zwiedzający mogą lepiej zapoznać się z językiem koreańskim.

W obchodach biorą udział również osoby, które nie posługują się językiem koreańskim. Dla obcokrajowców organizowane są konkursy pisania koreańskich słów, wystawy i projekty twórcze. Na przykład w ramach jednej z uroczystości uczestnicy z różnych krajów pisali koreańskie słowa i litery na koszulkach. Takie wydarzenia pokazują, że hangul już dawno wykroczył poza granice samej Korei i stał się częścią zainteresowania ludzi kulturą koreańską.

Jak będzie obchodzony Dzień Hangul w 2026 roku

W 2026 roku Dzień Hangul przypada w piątek, 9 października. Tegoroczne obchody mają szczególne znaczenie, ponieważ mija 580 lat od oficjalnego ogłoszenia „Hunminjeongeum”. Ponadto w 2026 roku mija 100 lat od ustanowienia Dnia Hangul jako odrębnej daty pamiętnej. Właśnie dlatego w Korei Południowej zaplanowano rozbudowany program wydarzeń.

Obchody potrwają dłużej niż jeden dzień. Tak zwany „Tydzień Hangul” odbędzie się w całym kraju od 6 do 17 października. W Seulu na placu Gwanghwamun zaplanowano festiwal z występami muzycznymi, czytaniem poezji, przedstawieniami teatralnymi i programami twórczymi. Dla dzieci przygotowane zostaną interaktywne zajęcia, a w innych miastach odbędą się własne festiwale, konkursy i wydarzenia kulturalne.

W przeddzień święta, 8 października, na placu Gwanghwamun odbędzie się specjalny program wieczorny. Jedną z jego części będzie wielkoformatowa instalacja wideo poświęcona 24 współczesnym podstawowym literom hangul. Litery w projekcji będą przekształcać się w konstelacje, a następnie – w obrazy natury i życia. Pokaz będzie wyświetlany na fasadzie Gwanghwamun przez kilka kolejnych wieczorów. W Sejong w dniach od 9 do 11 października odbędzie się osobny festiwal hangul. Zaplanowano tam również bieg Hangeul Run, poświęcony temu świętowi. Narodowe Muzeum Światowych Systemów Pisma w Incheon otworzy specjalną wystawę, a centra kultury języka koreańskiego w całym kraju zorganizują konkursy, zajęcia twórcze i inne atrakcje dla odwiedzających.

Ciekawostki o hangul

Jedną z najciekawszych cech hangul jest to, że znamy nie tylko datę jego powstania, ale także historię jego stworzenia . Zazwyczaj o starożytnych systemach pisma wiadomo niewiele: badacze mogą jedynie spekulować, kto je stworzył i w jakim celu. W przypadku hangul sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Istnieje dokument historyczny, w którym opisano zasady nowego systemu pisma i wyjaśniono powody jego powstania. Właśnie dlatego historię hangul można badać znacznie bardziej szczegółowo.

„Hunminjeom” ma ogromne znaczenie kulturowe i zostało wpisane do rejestru „Pamięć Świata” UNESCO . Dokument ten uznaje się za wyjątkowe świadectwo tego, jak zaplanowano i stworzono cały system pisma. Opisano w nim nie tylko same znaki, ale także zasady ich stosowania. To sprawia, że pamiątka ta jest ważna nie tylko dla Koreańczyków, ale także dla światowej historii pisma.

Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia: współczesny hangul wygląda zupełnie inaczej niż w momencie swojego powstania. Pierwotny system składał się z 28 znaków, a obecnie podstawą pisma koreańskiego jest 24 litery. Część starych znaków nie jest już używana. Jednocześnie współczesne litery można łączyć ze sobą, tworząc wiele różnych bloków.

Hangul już dawno stał się częścią współczesnej kultury popularnej. Można go zobaczyć na szyldach, ubraniach, opakowaniach, plakatach, w projektowaniu i reklamie. Koreańskie litery wykorzystuje się nawet jako element dekoracyjny, niezależnie od tego, czy dana osoba rozumie ich znaczenie. W kontekście globalnej popularności K-popu, koreańskich seriali, filmów i kosmetyków zainteresowanie hangul poza Koreą Południową również stale rośnie.

Dlaczego Dzień Hangul jest dziś ważny

Dla Korei Południowej hangul to nie tylko zbiór liter. To część historii kraju, która pomogła uczynić czytanie i pisanie bardziej dostępnymi dla szerokiego grona ludzi. Właśnie ta idea pozostaje jednym z głównych powodów, dla których Koreańczycy tak poważnie podchodzą do swojego pisma. Dzień Hangul daje okazję do przypomnienia sobie nie tylko o dawnej historii, ale także o tym, jak język wpływa na kulturę i społeczeństwo.

Obecnie hangul jest używany przez miliony ludzi w Korei Południowej i poza jej granicami. Uczą się go obcokrajowcy zainteresowani językiem koreańskim, kulturą i współczesną Koreą. Dla wielu osób zapoznanie się z językiem zaczyna się właśnie od tych niezwykłych na pierwszy rzut oka liter, które początkowo wydają się skomplikowane, ale stopniowo odkrywają przed nami swój system i logikę. Dzień Hangul jest zatem świętem o charakterze historycznym, kulturowym i współczesnym, które pokazuje, jak jeden system pisma może przetrwać prawie sześć stuleci i nadal pozostawać ważny dla ludzi.

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