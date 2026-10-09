Свято 9 жовтня 2026 — День хангилю в Південній Кореї: історія та традиції

9 жовтня у Південній Кореї відзначають День хангилю — свято, присвячене корейській писемності. Цього дня згадують короля Седжона Великого, за правління якого у XV столітті створили нову систему письма, зрозумілішу для звичайних людей. Сьогодні День хангилю є державним святом і нагадує про історію мови, культуру та важливість доступної писемності.

День хангилю, або Hangeul Day, щороку відзначають 9 жовтня. Для Південної Кореї це не просто день корейської мови, а важлива культурна дата. Свято присвячене створенню та проголошенню корейської системи письма, яка сьогодні відома як хангиль. Саме завдяки їй корейську мову можна записувати власними знаками, а не користуватися китайськими ієрогліфами, як це було раніше. У сучасній Кореї хангиль є невіддільною частиною національної культури та ідентичності.

Цікаво, що назва «хангиль» з’явилася не одразу. У XV столітті нову систему письма називали «훈민정음» — «Хунмінджонним», що приблизно перекладається як «правильні звуки для навчання народу». Уже сама назва показує головну ідею творців: письмо мало бути зрозумілим і доступним не лише для освіченої еліти. У ХХ столітті за системою закріпилася назва «хангиль». Сьогодні саме це слово використовують у Південній Кореї та в усьому світі, коли говорять про корейську писемність.

Як з’явився хангиль

До появи хангилю корейці значною мірою використовували китайські ієрогліфи, відомі як ханча. Проблема була в тому, що китайська писемність була складною для вивчення. Крім того, китайська та корейська мови сильно відрізнялися, тому передавати корейську вимову та граматику за допомогою китайських знаків було непросто. Для звичайної людини навчитися читати й писати було значно важче, ніж для представників заможних та освічених верств.

Ситуацію вирішив змінити король Седжон Великий, який правив державою Чосон у XV столітті. За його правління створили нову систему письма, яка мала краще відповідати звучанню корейської мови. Хангиль розробили у 1443 році, а у 1446 році офіційно представили суспільству разом із поясненнями принципів його використання. Цей документ отримав назву «Хунмінджонним».

Король Седжон хотів, щоб люди могли записувати власні думки без необхідності роками вивчати складну систему китайських знаків. У передмові до «Хунмінджонниму» пояснювалося, що звуки корейської мови відрізняються від китайських, тому людям складно передавати свої думки за допомогою традиційних ієрогліфів. Ідея полягала у тому, щоб створити письмо, яке можна було б швидко освоїти. Саме тому хангиль часто називають одним із найсистемніших і найпродуманіших алфавітів у світі.

Чому хангиль вважають незвичайною писемністю

Одна з головних особливостей хангилю полягає в тому, що його знаки створювали з урахуванням того, як утворюються звуки людським мовленням. Наприклад, форми деяких приголосних пов’язані з положенням язика, губ або інших органів мовлення під час вимови. Це не випадковий набір символів, а система, у якій за формою та будовою знаків можна побачити певну логіку. Спочатку хангиль складався з 28 знаків — 17 приголосних і 11 голосних. Згодом частина з них вийшла з ужитку, і в сучасній корейській мові використовують 24 основні літери — 14 приголосних та 10 голосних. Водночас у корейському письмі можна зустріти й додаткові знаки та їхні комбінації.

Ще одна цікава особливість — корейці не записують слова просто довгим горизонтальним ланцюжком окремих букв. Літери об’єднують у склади-блоки. Тому один блок на письмі може виглядати як окремий квадратний символ, хоча насправді він складається з кількох букв. Саме тому корейський текст має такий характерний вигляд, який легко впізнати навіть людині, яка не знає корейської.

Чому корейцям важливий король Седжон

Король Седжон Великий займає особливе місце в історії Південної Кореї. Його пам’ятають не лише як правителя, а й як людину, яка підтримувала науку, освіту та розвиток культури. Створення хангилю стало одним із найвідоміших результатів його правління. У сучасному Сеулі королю присвячена велика статуя на площі Кванхвамун. Вона стала однією з відомих пам’яток столиці.

Саме через зв’язок хангилю із Седжоном його постать є важливою частиною святкування 9 жовтня. У цей день говорять про історію створення писемності, проводять культурні заходи та згадують внесок короля в розвиток корейської культури. У школах і культурних установах дітям та дорослим розповідають, чому поява власної системи письма стала такою важливою для країни.

Коли День хангилю став святом

Історія самого свята теж має окрему сторінку. Дату 9 жовтня остаточно закріпили за Днем хангилю у 1946 році. Відтоді вона стала щорічною датою вшанування корейської писемності. Пізніше свято отримало статус державного, а сьогодні 9 жовтня є офіційним вихідним днем у Південній Кореї.

Дата 9 жовтня пов’язана саме з історичною публікацією «Хунмінджонниму» у 1446 році. Тобто корейці святкують не просто появу нового набору букв, а момент, коли нова система письма була представлена людям і пояснено, як нею користуватися. Цей документ став одним із найважливіших джерел для розуміння походження хангилю.

Що роблять у День хангилю

У День хангилю по всій Південній Кореї проходять різноманітні культурні заходи. Це можуть бути виставки, лекції, конкурси, концерти, вистави та майстер-класи, пов’язані з корейською мовою та писемністю. Окрему увагу приділяють каліграфії, адже написання хангилю красивим почерком давно стало частиною корейської культури. Люди можуть не лише подивитися на старовинні документи, а й самостійно спробувати писати корейські літери.

Важливу роль у святкуванні відіграють музеї. Наприклад, Національний музей хангилю в Сеулі проводить спеціальні виставки та програми для відвідувачів. Там можна дізнатися, як змінювалася корейська писемність протягом століть, побачити історичні документи та різні приклади використання хангилю. У музеї також проводять заходи, де відвідувачі можуть краще познайомитися з корейською мовою.

До святкування долучаються і люди, які не є носіями корейської мови. Для іноземців організовують конкурси з написання корейських слів, виставки та творчі проєкти. Наприклад, у межах одного зі святкових заходів учасники з різних країн писали корейські слова та літери на футболках. Такі події показують, що хангиль давно вийшов за межі самої Кореї та став частиною інтересу людей до корейської культури.

Як святкуватимуть День хангилю у 2026 році

У 2026 році День хангилю припадає на п’ятницю, 9 жовтня. Цьогоріч святкування має особливе значення, адже виповнюється 580 років від офіційного проголошення «Хунмінджонниму». Крім того, у 2026 році виповнюється 100 років від започаткування Дня хангилю як окремої пам’ятної дати. Саме тому в Південній Кореї запланували розширену програму заходів.

Святкування триватиме не один день. Так звана «Хангиль-Вік» проходитиме з 6 до 17 жовтня по всій країні. У Сеулі на площі Кванхвамун запланували фестиваль із музичними виступами, читанням поезії, театральними та творчими програмами. Для дітей підготують інтерактивні заняття, а в інших містах пройдуть власні фестивалі, конкурси та культурні події.

Напередодні свята, 8 жовтня, на площі Кванхвамун відбудеться спеціальна вечірня програма. Однією з її частин стане масштабна відеоінсталяція, присвячена 24 сучасним основним літерам хангилю. Літери у проєкції перетворюватимуться на сузір’я, а потім — на образи природи та життя. Шоу показуватимуть на фасаді Кванхвамун кілька вечорів поспіль. У Седжоні з 9 до 11 жовтня пройде окремий фестиваль хангилю. Там також запланований забіг Hangeul Run, присвячений святу. Національний музей світових систем письма в Інчхоні відкриє спеціальну виставку, а культурні центри корейської мови по всій країні проведуть конкурси, творчі заняття та інші програми для відвідувачів.

Цікаві факти про хангиль

Одна з найцікавіших речей у хангилі — те, що ми знаємо не лише дату його появи, а й історію його створення . Зазвичай про давні системи письма відомо небагато: дослідники можуть лише припускати, хто і навіщо їх створив. У випадку з хангилем ситуація зовсім інша. Існує історичний документ, у якому описані принципи нової писемності та пояснено причини її створення. Саме тому історію хангилю можна вивчати значно детальніше.

«Хунмінджонним» має величезне культурне значення і внесений до реєстру «Пам’ять світу» ЮНЕСКО . Документ вважають унікальним свідченням того, як була задумана й створена ціла система письма. У ньому описані не лише самі знаки, а й принципи їх використання. Це робить пам’ятку важливою не тільки для корейців, а й для світової історії писемності.

Є й інший цікавий момент: сучасний хангиль виглядає зовсім не так, як у момент свого створення. Початкова система мала 28 знаків, а сьогодні основою корейського письма є 24 літери. Частина старих знаків більше не використовується. Водночас сучасні літери можна комбінувати між собою, створюючи велику кількість складових блоків.

Хангиль також давно став частиною сучасної популярної культури. Його можна побачити на вивісках, одязі, упаковках, плакатах, у дизайні та рекламі. Корейські літери використовують навіть як декоративний елемент, незалежно від того, чи розуміє людина їхнє значення. На тлі глобальної популярності K-pop, корейських серіалів, кіно та косметики інтерес до хангилю за межами Південної Кореї також продовжує зростати.

Чому День хангилю важливий сьогодні

Для Південної Кореї хангиль — це не просто набір літер. Це частина історії країни, яка допомогла зробити читання та письмо доступнішими для широкого кола людей. Саме ця ідея залишається однією з головних причин, чому корейці так серйозно ставляться до свого письма. День хангилю дає можливість згадати не лише про стародавню історію, а й про те, як мова впливає на культуру та суспільство.

Сьогодні хангиль використовують мільйони людей у Південній Кореї та за її межами. Його вивчають іноземці, які цікавляться корейською мовою, культурою та сучасною Кореєю. Для багатьох знайомство з мовою починається саме з незвичних на вигляд букв, які спочатку здаються складними, але поступово відкривають свою систему та логіку. Тож День хангилю — це водночас історичне, культурне й сучасне свято, яке показує, як одна система письма може пережити майже шість століть і залишатися важливою для людей.

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