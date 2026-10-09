W Arabii Saudyjskiej podczas ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie 8 października zginął pilot narodowych linii lotniczych Saudia Hamoud Ali Al-Kalthami. Uszkodzony został również jeden z samolotów przewoźnika, który stał na lotnisku. Na pokładzie statku powietrznego nie było wówczas pasażerów, informuje AeroTime.

Uszkodzenie samolotu

Linie lotnicze nie sprecyzowały, który samolot ucierpiał, i nie podały szczegółów śmierci pilota. Reuters, powołując się na źródła, wcześniej pisał, że samolot Saudia zaparkowany w pobliżu terminala doznał znacznych uszkodzeń i stanął w ogniu. Według rozmówców agencji uszkodzenia mogły zostać spowodowane odłamkami rakiety lub bezpośrednim trafieniem pocisku.

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Zakłócenia w pracy lotniska

Jemeński ruch Huti przyznał się do wystrzelenia rakiety balistycznej w kierunku lotniska 8 października. Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej ze swojej strony poinformowała o przechwyceniu nad Rijadem dwóch rakiet balistycznych.

Atak poprzedziły uderzenia na lotniska w Rijadzie i Abha 6 i 7 października. Według władz lotniczych Arabii Saudyjskiej zginęły wówczas trzy osoby, a kolejne 36 zostało rannych. 8 października działalność lotniska w Rijadzie została poważnie zakłócona: według firmy Cirium spośród 378 zaplanowanych odlotów 169 odwołano lub nie doszło do ich realizacji. Kilka międzynarodowych linii lotniczych również zawiesiło loty do stolicy Arabii Saudyjskiej.

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