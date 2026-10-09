В Саудовской Аравии во время атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 8 октября погиб пилот национальной авиакомпании Saudia Хамуд Али аль-Кальтами. Также был поврежден один из самолетов перевозчика, который находился в аэропорту. На борту воздушного судна в тот момент не было пассажиров, сообщает AeroTime.

Повреждение самолета

Авиакомпания не уточнила, какой именно самолет пострадал, и не сообщила подробностей гибели пилота. Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что самолет Saudia, припаркованный возле терминала, получил значительные повреждения и загорелся. По словам собеседников агентства, повреждения могли быть вызваны обломками ракеты или прямым попаданием снаряда.

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Сбои в работе аэропорта

Йеменское движение хуситов заявило об ответственности за запуск баллистической ракеты по аэропорту 8 октября. Саудовская коалиция во главе с Саудовской Аравией, со своей стороны, сообщила о перехвате над Эр-Риядом двух баллистических ракет.

Атаке предшествовали удары по аэропортам Эр-Рияда и Абхи 6 и 7 октября. По данным авиационных властей Саудовской Аравии, тогда погибли три человека, еще 36 получили ранения. 8 октября работа аэропорта Эр-Рияда была существенно нарушена: по данным компании Cirium, из 378 запланированных вылетов 169 были отменены или не состоялись. Несколько международных авиакомпаний также приостановили рейсы в столицу Саудовской Аравии.

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