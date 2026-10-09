В Лондоне двое мужчин не признали вину по делу о предполагаемой слежке в интересах Ирана за посольством Израиля, старейшей синагогой Великобритании и другими израильскими или еврейскими объектами. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Слушание в Олд-Бейли

Перед лондонским судом Олд-Бейли предстали 41-летний Нематолла Шахсавани, имеющий гражданство Ирана и Великобритании, и 22-летний гражданин Ирана Алиреза Фарасати. Они не признали вину по одному обвинению, выдвинутому в соответствии с Законом о национальной безопасности.

По версии обвинения, в июле и августе 2025 года мужчины собирали информацию и проводили разведку. Среди предполагаемых целей названы посольство Израиля, израильское консульство и лондонская синагога Бевис-Маркс.

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Дальнейшее рассмотрение дела

Судья Бобби Чима-Грабб также сообщила, что одной из предполагаемых целей был неназванный человек, представляющий разведывательный интерес для Ирана. Шахсавани и Фарасати останутся под стражей до следующего заседания, назначенного на февраль. Начало судебного процесса назначено на апрель.

Иран неоднократно отрицал причастность к враждебной деятельности в Великобритании. Британские власти, со своей стороны, заявляют о заметном росте такой активности после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года и начала последующей войны в Газе.

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