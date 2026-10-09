W Londynie dwóch mężczyzn nie przyznało się do winy w sprawie domniemanego prowadzenia na rzecz Iranu obserwacji ambasady Izraela, najstarszej synagogi w Wielkiej Brytanii oraz innych izraelskich lub żydowskich obiektów. Informuje o tym Cyprus Mail.

Rozprawa w Old Bailey

Przed londyńskim sądem Old Bailey stanęli 41-letni Nematollah Shahsavani, posiadający obywatelstwo Iranu i Wielkiej Brytanii, oraz 22-letni obywatel Iranu Alireza Farasati. Nie przyznali się do jednego zarzutu postawionego na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Według prokuratury mężczyźni zbierali informacje i prowadzili rozpoznanie w lipcu i sierpniu 2025 roku. Wśród domniemanych celów wymieniono ambasadę Izraela, izraelski konsulat oraz londyńską synagogę Bevis Marks.

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Dalsze postępowanie

Sędzia Bobbie Cheema-Grubb poinformowała również, że jednym z domniemanych celów była nienazwana osoba stanowiąca obiekt zainteresowania wywiadowczego Iranu. Shahsavani i Farasati pozostaną w areszcie do kolejnej rozprawy, zaplanowanej na luty. Rozpoczęcie procesu wyznaczono na kwiecień.

Iran wielokrotnie zaprzeczał udziałowi we wrogiej działalności w Wielkiej Brytanii. Brytyjskie władze z kolei twierdzą, że po ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku i rozpoczęciu późniejszej wojny w Gazie nastąpił zauważalny wzrost takiej aktywności.

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