Российские власти признали, что достичь национальной цели, которую Владимир Путин поставил в мае 2024 года после очередного «переизбрания», пока не удается. Тогда президент РФ поручил к 2030 году удвоить капитализацию фондового рынка — до 66% ВВП. Сейчас Центральный банк России и Министерство финансов пытаются определить, какого показателя реально можно достичь. Первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что к поставленной цели пока не удается приблизиться: «У нас пока достичь 66% ну никак не получается, ну никак просто».

В то же время председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов ранее отмечал, что фондовый рынок движется быстро, но, к сожалению, в противоположном направлении. С мая 2024 года его капитализация сократилась примерно на треть.

По расчетам Центробанка РФ, индекс Московской биржи является одним из худших финансовых инструментов по доходности как за период полномасштабной войны, так и с начала 2026 года. С января 2022 года даже с учетом выплаченных дивидендов он принес убытки на уровне 10,5%.

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», соотношение капитализации фондового рынка к ВВП сократилось почти вдвое — с 47% до 23%. Поэтому теперь этот показатель нужно не удвоить, а увеличить почти втрое, чтобы достичь поставленной Путиным цели.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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