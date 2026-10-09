Премьер-министр Черногории заявил о поддержке евроинтеграции после задержания руководителя «Рыбаря»

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что задержание основателя российского пропагандистского проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука связано с защитой национальных интересов страны и её европейского будущего. Операция состоялась утром 9 октября в городе Рисан при участии полиции и Агентства национальной безопасности Черногории.

По словам Спаича, страна сталкивается с попытками гибридного влияния и дестабилизации, поэтому государственные институты должны реагировать на такие угрозы.

«Послание этой успешной операции понятно: наши институты выполняют свою работу, Черногория защищает собственные интересы, и никто не может угрожать нашему европейскому будущему», — заявил премьер.

В то же время он подчеркнул, что имеющиеся подозрения необходимо тщательно проверять, а возможные связи оценивать в более широком контексте. Спаич призвал не делать преждевременных выводов, но и не относиться к ситуации наивно. Подробности, которые должны оставаться в компетенции спецслужб, он раскрывать отказался.

По сообщениям местных СМИ, в ходе операции в Рисане задержали пятерых человек. Среди них — Михаил Звинчук, его жена Валерия и ещё трое человек. Правоохранители проверяют возможную причастность задержанных к деятельности сети «Рыбарь» в Черногории.

«Рыбарь» — российский информационный проект, известный освещением войны против Украины и распространением пророссийских нарративов. Звинчук находится под британскими санкциями. Правительство Великобритании связывает его с деятельностью, направленной на распространение российского влияния за рубежом. Эти утверждения являются позицией британских властей, а обстоятельства нынешнего расследования в Черногории ещё предстоит установить.

Задержание произошло на фоне стремления Черногории ускорить вступление в Европейский Союз. В начале октября Спаич заявлял, что правительство намерено закрыть все переговорные разделы к концу 2026 года и добиваться членства в ЕС к 2028 году.

На данный момент публично обнародованной информации недостаточно, чтобы окончательно установить роль каждого из задержанных или сделать вывод о доказанности подозрений. Расследование продолжается.

Источник: Милойко Спаич

Напомним, в Черногории задержали руководителя российского провоенного канала «Рыбар».

Ранее OpenAI заблокировала сеть аккаунтов ChatGPT, связанных с российским Z-каналом «Рыбар».

Тем временем Медведев пригрозил европейцам и американцам после задержания российского пропагандиста.

Читай нас в