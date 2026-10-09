В Израиле обнаружили комаров, заражённых вирусом лихорадки Западного Нила

На севере и в центральной части Израиля обнаружили самок комаров, зараженных вирусом лихорадки Западного Нила. Министерство экологии страны поручило местным властям усилить меры по профилактике и уничтожению насекомых, чтобы снизить риск распространения инфекции и защитить здоровье населения.

Особое внимание следует уделить муниципалитетам, на территории которых обнаружили зараженных комаров. Ведомство призвало расширить меры по мониторингу, информированию населения, профилактике и борьбе с насекомыми.

Эти действия являются частью постоянного наблюдения, которое министерство проводит в течение года, уделяя особое внимание сезону активности комаров.

На севере страны комаров — переносчиков вируса — обнаружили в следующих населенных пунктах и районах:

Йокнеам ;

территория регионального совета Мегидо.

В центральной части Израиля зараженных насекомых зафиксировали в следующих местах:

Рамат-ха-Шарон ;

Модиин-Маккабим-Реут ;

территория местного совета Кохав-Яир — Цур-Игаль.

Лаборатории Министерства здравоохранения Израиля подтвердили, что обнаруженные самки комаров являются переносчиками вируса лихорадки Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус зараженного комара. Обычно комары заражаются вирусом после контакта с инфицированными птицами.

У большинства инфицированных людей симптомы не развиваются. Однако заболевание может сопровождаться повышенной температурой, головной болью и слабостью.

В редких случаях инфекция приводит к тяжелым неврологическим осложнениям, в частности к энцефалиту и менингиту.

В последние годы в Израиле неоднократно обнаруживали комаров, переносящих вирус лихорадки Западного Нила. Чаще всего такие случаи фиксируются в летние и осенние месяцы.

В 2024 году в стране зарегистрировали рекордное за всю историю количество случаев заражения лихорадкой Западного Нила. На фоне новых случаев власти усиливают мониторинг и меры, направленные на снижение риска распространения инфекции.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти пациента в возрасте около 70 лет, которого госпитализировали с осложнениями лихорадки Западного Нила. Это первый зафиксированный случай смерти от этого заболевания в стране в текущем сезоне.

В Нидерландах подтвердили уже 44 случая заражения вирусом Западного Нила. Число людей, заболевших лихорадкой Западного Нила, продолжает расти.

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