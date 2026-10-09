В Ізраїлі виявили комарів, заражених вірусом лихоманки Західного Нілу
На півночі та в центральній частині Ізраїлю виявили самок комарів, заражених вірусом лихоманки Західного Нілу. Міністерство екології країни доручило місцевій владі посилити заходи з профілактики та знищення комах, щоб знизити ризик поширення інфекції та захистити здоров’я населення.
Особливу увагу мають приділити муніципалітетам, на території яких виявили заражених комарів. Відомство закликало розширити заходи з моніторингу, інформування населення, профілактики та боротьби з комахами.
Ці дії є частиною постійного спостереження, яке міністерство проводить упродовж року, приділяючи особливу увагу сезону активності комарів.
На півночі країни комарів — переносників вірусу — виявили в таких населених пунктах і районах:
- Йокнеам;
- територія регіональної ради Мегідо.
У центральній частині Ізраїлю заражених комах зафіксували в таких місцях:
- Рамат-ха-Шарон;
- Модіїн-Маккабім-Реут;
- територія місцевої ради Кохав-Яїр — Цур-Ігаль.
Лабораторії Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю підтвердили, що виявлені самки комарів є переносниками вірусу лихоманки Західного Нілу.
Лихоманка Західного Нілу — це вірусне захворювання, яке передається людині через укус зараженого комара. Зазвичай комарі отримують вірус після контакту з інфікованими птахами.
У більшості інфікованих людей симптоми не розвиваються. Однак захворювання може супроводжуватися підвищеною температурою, головним болем і слабкістю.
У рідкісних випадках інфекція призводить до тяжких неврологічних ускладнень, зокрема енцефаліту та менінгіту.
В останні роки в Ізраїлі неодноразово виявляли комарів, які переносять вірус лихоманки Західного Нілу. Найчастіше такі випадки фіксують у літні та осінні місяці.
У 2024 році в країні зареєстрували рекордну за весь час кількість випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. На тлі нових виявлень влада посилює моніторинг і заходи, спрямовані на зменшення ризику поширення інфекції.
Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про смерть пацієнта віком близько 70 років, якого госпіталізували з ускладненнями лихоманки Західного Нілу. Це перша зафіксована смерть від цього захворювання в країні у нинішньому сезоні.
У Нідерландах підтвердили вже 44 випадки зараження вірусом Західного Нілу. Кількість людей, які захворіли на лихоманку Західного Нілу, продовжує зростати.