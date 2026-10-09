В Ізраїлі виявили комарів, заражених вірусом лихоманки Західного Нілу

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На півночі та в центральній частині Ізраїлю виявили самок комарів, заражених вірусом лихоманки Західного Нілу. Міністерство екології країни доручило місцевій владі посилити заходи з профілактики та знищення комах, щоб знизити ризик поширення інфекції та захистити здоров’я населення.

Особливу увагу мають приділити муніципалітетам, на території яких виявили заражених комарів. Відомство закликало розширити заходи з моніторингу, інформування населення, профілактики та боротьби з комахами.

Ці дії є частиною постійного спостереження, яке міністерство проводить упродовж року, приділяючи особливу увагу сезону активності комарів.

На півночі країни комарів — переносників вірусу — виявили в таких населених пунктах і районах:

Йокнеам ;

територія регіональної ради Мегідо.

У центральній частині Ізраїлю заражених комах зафіксували в таких місцях:

Рамат-ха-Шарон ;

Модіїн-Маккабім-Реут ;

територія місцевої ради Кохав-Яїр — Цур-Ігаль.

Лабораторії Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю підтвердили, що виявлені самки комарів є переносниками вірусу лихоманки Західного Нілу.

Лихоманка Західного Нілу — це вірусне захворювання, яке передається людині через укус зараженого комара. Зазвичай комарі отримують вірус після контакту з інфікованими птахами.

У більшості інфікованих людей симптоми не розвиваються. Однак захворювання може супроводжуватися підвищеною температурою, головним болем і слабкістю.

У рідкісних випадках інфекція призводить до тяжких неврологічних ускладнень, зокрема енцефаліту та менінгіту.

В останні роки в Ізраїлі неодноразово виявляли комарів, які переносять вірус лихоманки Західного Нілу. Найчастіше такі випадки фіксують у літні та осінні місяці.

У 2024 році в країні зареєстрували рекордну за весь час кількість випадків зараження лихоманкою Західного Нілу. На тлі нових виявлень влада посилює моніторинг і заходи, спрямовані на зменшення ризику поширення інфекції.

Раніше Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про смерть пацієнта віком близько 70 років, якого госпіталізували з ускладненнями лихоманки Західного Нілу. Це перша зафіксована смерть від цього захворювання в країні у нинішньому сезоні.

У Нідерландах підтвердили вже 44 випадки зараження вірусом Західного Нілу. Кількість людей, які захворіли на лихоманку Західного Нілу, продовжує зростати.

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