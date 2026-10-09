W Brukseli w Belgii Komisja Europejska wybrała 46 nowych strategicznych projektów w 16 krajach UE, mających wzmocnić łańcuchy dostaw surowców krytycznych i zdywersyfikować źródła ich pozyskiwania. O decyzji biuro prasowe Komisji Europejskiej poinformowało 9 października.

Projekty są realizowane w Belgii, Bułgarii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Litwie, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii i Szwecji. Zostały wybrane spośród 102 wniosków złożonych w drugiej rundzie naboru.

Wydobycie, przetwarzanie i recykling

Osiem projektów dotyczy wydobycia surowców, 11 — ich przetwarzania, a kolejnych 19 — recyklingu. Ponadto lista obejmuje osiem projektów zintegrowanych: trzy łączą wydobycie i przetwarzanie, a pięć — przetwarzanie i recykling. Obejmują one 15 z 17 strategicznych surowców określonych w unijnym Akcie o surowcach krytycznych.

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Wśród wybranych inicjatyw znajduje się siedem projektów dotyczących litu, 12 — niklu, 10 — kobaltu, pięć — manganu oraz cztery — grafitu. Są one związane z europejskim łańcuchem produkcji baterii. Dwa projekty dotyczą magnezu, trzy — wolframu dla przemysłu obronnego i lotniczo-kosmicznego, a cztery — pierwiastków ziem rzadkich do produkcji magnesów trwałych.

Cele do 2030 roku

Nowe projekty mają pomóc w osiągnięciu celów UE do 2030 roku: zapewnieniu co najmniej 10% rocznego zużycia strategicznych surowców dzięki wydobyciu w Unii Europejskiej, 40% dzięki przetwarzaniu i 25% dzięki recyklingowi. Wraz z 47 strategicznymi projektami w UE i 13 projektami w państwach trzecich, wybranymi wcześniej, mogą one w pełni zapewnić realizację ustalonych celów dotyczących wydobycia litu, niklu, pierwiastków ziem rzadkich, magnezu i wolframu.

Według Komisji Europejskiej strategiczne projekty wybrane w 2025 roku są już na drodze do uruchomienia: 25 z nich zakończyło ocenę oddziaływania na środowisko, a 17 otrzymało pozwolenie na budowę. Komisja Europejska poinformowała również o uruchomieniu ponad 2 mld euro wsparcia finansowego za pośrednictwem Funduszu Innowacyjnego, pomocy państwa i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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