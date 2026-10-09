在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会选定了分布在16个欧盟国家的46个新战略项目，旨在加强关键原材料供应链并实现其来源多元化。欧盟委员会新闻处于10月9日报道了这一决定。

这些项目位于比利时、保加利亚、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、立陶宛、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙和瑞典。它们从第二轮遴选中提交的102份申请中脱颖而出。

开采、加工与回收

8个项目涉及原材料开采，11个涉及加工，另有19个涉及回收。此外，该名单还包括8个综合项目：其中3个结合开采与加工，5个结合加工与回收。它们涵盖了《欧盟关键原材料法案》确定的17种战略原材料中的15种。

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入选项目包括7个锂项目、12个镍项目、10个钴项目、5个锰项目和4个石墨项目。它们与欧洲电池生产链相关。两个项目涉及镁，三个涉及用于国防和航空航天行业的钨，四个涉及用于生产永磁体的稀土元素。

2030年目标

这些新项目应有助于实现欧盟到2030年的目标：通过在欧盟境内开采满足至少10%的战略原材料年度消费量，通过加工满足40%，通过回收满足25%。连同此前选定的欧盟境内47个战略项目和第三国的13个项目，它们可全面实现锂、镍、稀土元素、镁和钨开采方面设定的目标。

欧盟委员会表示，2025年选定的战略项目已在向启动推进：其中25个已完成环境影响评估，17个已获得建设许可。欧盟委员会还报告称，通过创新基金、国家援助和欧洲投资银行已调动超过20亿欧元的财政支持。

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