自HR1法案于2025年7月公布以来，美国已有52个产科病房关闭，另有8个宣布即将停止运营。据《卫报》援引非营利组织Protect Our Care的分析报道。

据该报报道，HR1条款将于2027年全面生效。这些条款规定，许多成年Medicaid参保者须满足新的就业要求，更频繁地接受保险覆盖资格审查，并减少向各州提供的该项目联邦资金。

医院称政策变化是因素之一

包括弗吉尼亚州的Centra Southside Community Hospital和佐治亚州东北部农村地区的St Mary’s Sacred Heart Hospital在内的医院已永久关闭产科病房。两家医院都将联邦Medicaid政策即将发生的变化列为作出这一决定的原因之一。

March of Dimes立法与战略事务高级主管艾琳·琼斯表示，资金减少以及各州为Medicaid筹资方式受到限制，将加大州预算和医院的压力。她说，农村社区可能受到最严重的影响。

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农村社区面临的风险

March of Dimes发现31家面临风险且设有产科病房的农村医院。它们可能关闭，将使96个县失去此类服务。美国约40%的分娩费用通过Medicaid支付。

哈佛大学陈曾熙公共卫生学院卫生保健经济学教授本杰明·萨默斯指出，这些变化将影响孕妇。他表示，孕妇应当免于新的就业要求，但州政府可能不知道一名通过Medicaid扩展计划获得保险覆盖的女性已经怀孕。

根据美国疾病控制与预防中心的最新数据，美国孕产妇死亡率为每10万例活产17.9例。该报还称，联邦当局在2025年初采取的行动扰乱了CDC收集女性孕前、孕期和产后健康数据的系统运行。

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