В США с момента объявления законопроекта HR1 в июле 2025 года закрылись 52 родильных отделения, еще восемь сообщили о предстоящем прекращении работы. Об этом со ссылкой на анализ некоммерческой организации Protect Our Care сообщает The Guardian.

По данным издания, положения HR1 должны полностью вступить в силу в 2027 году. Они предусматривают новые требования к трудоустройству для многих взрослых участников Medicaid, более частые проверки права на страховое покрытие и сокращение федерального финансирования программы для штатов.

Больницы называют изменения одним из факторов

Родильные отделения окончательно закрылись, в частности, в Centra Southside Community Hospital в Виргинии и St Mary’s Sacred Heart Hospital в сельской части северо-восточной Джорджии. Обе больницы назвали предстоящие изменения федеральной политики в отношении Medicaid одной из причин такого решения.

Старший директор по законодательной и стратегической работе March of Dimes Эрин Джонс заявила, что сокращение финансирования и ограничения способов, которыми штаты финансируют Medicaid, усилят давление на бюджеты штатов и больницы. По ее словам, больше всего последствия могут затронуть сельские общины.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Риски для сельских общин

March of Dimes выявила 31 сельскую больницу, находящуюся под угрозой и имеющую родильные отделения. Их возможное закрытие может оставить 96 округов без таких услуг. Около 40% всех родов в США оплачиваются через Medicaid.

Профессор экономики здравоохранения Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Бенджамин Соммерс отметил, что изменения коснутся беременных женщин. Он заметил, что беременные должны быть освобождены от новых требований к трудоустройству, однако штат может не знать о беременности женщины, получающей страховое покрытие через расширение Medicaid.

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, уровень материнской смертности в стране составляет 17,9 случая на 100 тысяч живорождений. Издание также пишет, что действия федеральных властей в начале 2025 года нарушили работу системы CDC по сбору данных о здоровье женщин до, во время и после беременности.

Читай нас в